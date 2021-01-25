Кира Найтли больше не будет сниматься в секс-сценах у мужчин

Британская актриса Кира Найтли зареклась сниматься в секс-сценах, срежиссированных мужчинами. Об этом она сообщила в подкасте Chanel Connects.

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Ранее актриса заявила, что навсегда отказывается от съемок в постельных эпизодах. В подкасте 35-летняя Найтли уточнила, что согласилась бы сняться в секс-сцене, если бы фильм был про материнство и принятие собственного тела. При этом режиссером должна быть женщина.

Артистка объяснила, что не хочет сниматься в эротических эпизодах, в которых актеры "обмазаны жиром и стонут". "Мне такое неинтересно", — подчеркнула она.

В ноябре 2020 года Найтли назвала моделинг и проституцию самой прибыльной женской работой. Она назвала объективацию женщин ужасным явлением.