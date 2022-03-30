Кирилл Серебренников покинул Россию после снятия судимости

Режиссер Серебренников уехал во Францию вскоре после отмены его условного приговора по статье о мошенничестве в особо крупном размере и снятии с него судимости.

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Режиссер Кирилл Серебренников уехал из России во Францию. Об этом сообщает ряд русскоязычных СМИ.

Между тем киновед Жоэль Шапрон опубликовал в Facebook фото Серебренникова, сделанное на площади Бастилии в Париже. На нем режиссер одет в футболку с надписью: "Я выключаю телевизор".

Ранее Хамовнический суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты и отменил условный приговор Кириллу Серебренникову по статье о мошенничестве в особо крупном размере и снял с него судимость.

В 2021 году Серебренников погасил назначенный ему по приговору вместе с условным сроком штраф в 800 тысяч рублей. Кроме того, он единолично выплатил за себя и других фигурантов 128,9 миллиона рублей по иску министерства культуры о возмещении ущерба.

Дело "Седьмой студии"

В июне 2020 года Мещанский суд Москвы приговорил Кирилла Серебренниковак трем годам лишения свободы условно и штрафу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме него, различные условные сроки и штрафы получили экс-гендиректор созданной им театральной группы "Седьмая студия" Юрий Итин, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства министерства культуры России Софья Апфельбаум, а также бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева.

Все фигуранты за исключением Нины Масляевой, заключившей сделку со следствием, не признали вину ни на следствии, ни в суде. Мосгорсуд оставил приговор без изменений. Дело "Седьмой студии" вызвало широкий резонанс в России и на Западе. В поддержку Серебренникова и других фигурантов выступили многочисленные деятели культуры и политики.