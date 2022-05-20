Кирилл Серебренников заступился за Романа Абрамовича
Foto: AFP/Scanpix

Во время пресс-конференции на Каннском кинофестивале режиссер Кирилл Серебренников призвал снять санкции с российского миллиардера Романа Абрамовича. По словам кинематографиста, бизнесмен давно поддерживает развитие российского независимого кино, пишет Forbes.

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"Это не пропагандистские фильмы, напротив", — пояснил режиссер. В частности, Абрамович финансировал создание последних двух картин самого Серебренникова — "Петровых в гриппе" и "Жены Чайковского". Последнюю ленту режиссер в данный момен и представляет на Каннском кинофестивале.

Режиссер напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский также рекомендовал американскому лидеру Джо Байдену не вводить санкции против Абрамовича, поскольку олигарх мог бы помочь в переговорах с Россией, прередает слова режиссера Afisha.ru.

Известно, что Украинское государственное агентство по вопросам кино призывало Каннский фестиваль бойкотировать все российские фильмы, включая "Жену Чайковского". Серебренников же высказался в Каннах против бойкота русской культуры, назвав ее "культурой о хрупкости жизни".

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