Кирк Дуглас оставил своих детей без наследства
Foto: Reuters/Scanpix

Скончавшийся на 104-м году жизни американский актер Кирк Дуглас завещал все свое состояние на благотворительность. Об этом сообщает Mirror.

Актер "золотой эры" Голливуда отдал почти 80 миллионов долларов в свой благотворительный фонд, бенефициарами которого являются Детский центр Кирка и Анны Дуглас, Театр имени Кирка Дугласа в Калвер-Сити и детская больница Лос-Анджелеса. Также часть состояния актера будет направлена в Университет Святого Лаврентия, который находится в Нью-Йорке. Деньги получат студенты из малоимущих семей.

Таким образом, его дети — актер Майкл Дуглас, кинопродюсер Джоэль Дуглас и телевизионный продюсер Питер Дуглас — останутся без наследства. Известно, что состояние Майкла Дугласа оценивается в 300 миллионов долларов.

Кирк Дуглас скончался 5 февраля. Наиболее известные его фильмы — "Спартак", "Тропы славы", "Чемпион", "Злые и красивые", "Жажда жизни". Актер трижды получал номинацию на главную американскую кинопремию, в итоге в 1996 году ему вручили почетный "Оскар" за выдающиеся достижения в кинематографе.

Кроме того, Дуглас написал десять романов и мемуаров. В данный момент он занимает 17-ю строку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино.

Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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