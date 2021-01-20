Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров будет судиться с Литвой из-за запрета на въезд, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на юриста певца Александра Добровинского.

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Артист обратится в Европейский суд. "Мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа. На мой взгляд, культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики", — уверен Добровинский.

Ранее министерство иностранных дел Литвы внесло певца в "черный список" и ограничило ему въезд в страну на пять лет из-за его позиции по Крыму.