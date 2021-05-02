Киркоров поработал таксистом и узнал мнение россиян о себе
Foto: DELFI

Филипп Киркоров в рамках видео, снятого вместе с тиктокером Даней Милохиным, поработал таксистом и, спрашивая мнение своих пассажиров о себе, узнал, что о нем думают россияне. Видео есть на YouTube-канале Сбербанка.

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В ролике показано соревнование между Киркоровым и Милохиным: работая на обычных профессиях, они состязались, кто из них больше получит чаевых. Киркоров должен был работать таксистом, а Милохин — курьером. Для того чтобы никто не узнал Киркорова, он надел маску и капюшон, а также говорил более низким голосом.

Первая пассажирка, которую подвез артист, сказала, что какое-то время Киркоров "ей очень нравился", а сейчас "ее взгляды поменялись". Она отметила, что у него есть "очень интересные песни", но новые ей не нравятся.

Второй пассажир сказал, что Киркоров — "шоумен", который везде лезет, "хочет быть в центре событий" и у которого "нет никаких принципов". Он также назвал певца "спорной" и "одиозной" личностью.

В итоге Киркоров обошел Милохина, заработав 5600 рублей (62 евро) чаевых.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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