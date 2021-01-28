Киркоров пригрозил Литве большими проблемами после запрета на въезд

Российский певец Филипп Киркоров пригрозил Литве большими проблемами после того, как ему запретили въезд в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Это Литве как члену Евросоюза будет стоить очень дорого, так как произошло абсолютное нарушение моих человеческих прав", — заявил артист.

Он отметил, что его адвокат настроен крайне серьезно. Исполнитель также поблагодарил Эстонию, которая не поддержала инициативу Литвы.

19 января стало известно, что Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву на ближайшие пять лет за позицию по присоединению Крыма. Глава МВД республики Агне Билотайте заявила, что за последние несколько лет певец неоднократно посещал российский полуостров, чем "публично оправдал его оккупацию".

Позднее адвокат Киркорова Александр Добровинский рассказал, что его клиент будет судиться из-за решения Литвы. Юрист отметил, что политика не должна касаться культуры, искусства, спорта и любви.