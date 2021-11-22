Клевый канцлер. Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну

35-летний экс-канцлер Австрии Себастьян Курц не раз возглавлял список самых сексуальных политиков планеты. "Консерватор, карьерист, миллениал" — описывают журналисты главу правительства. За несколько лет молодой человек, не получивший высшего образования, сделал головокружительную карьеру. В 27 лет он стал самым молодым министром иностранных дел и самым юным канцлером в мировой истории. При этом Себастьян продолжает жить в небольшой съемной квартире и летать экономклассом. Об образе жизни Курца рассказывает "Лента.ру".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Черный делает тебя сексуальным"



В 2010 году в Вене готовились к выборам в городской совет. По улицам города колесили огромные черные автомобили Hummer с надписью "Клевомобиль". В одном из них сидел модно одетый молодой политик Себастьян Курц в компании девушек в черных футболках и обтягивающих шортах. Лозунгом кампании стала фраза Schwarz macht geil, что можно перевести и как "Черный — это клево", и как "Черный делает тебя сексуальным". Так Курц решил обыграть фирменный цвет партии консерваторов. Помимо этого, он раздавал всем желающим презервативы черного цвета и зазывал молодых избирателей на вечеринки, где рассказывал о своих предвыборных планах.

Журналисты смеялись над ним со страниц разных местных газет. Курца обвиняли в сексизме, оскорблении женщин и безвкусице. Несмотря на критику акция помогла ему не только победить на выборах и пройти в горсовет австрийской столицы, но и обрести популярность у местной золотой молодежи. Сам Курц всегда подчеркивал, что вырос в небогатом районе Майдлинг, а не в соседнем — респектабельном и шикарном Хитцинге. Молодой человек с сербскими корнями родился в простой семье: его мать была школьной учительницей, а отец — инженером.



Через некоторое время после эпатажной выходки австрийцу пришлось сменить джинсы на строгие костюмы и попрощаться с молодежным сленгом. Но к необычной избирательной кампании он потом обратился вновь, хотя она уже не была столь радикальной: волонтеров, раздававших листовки, одели в куртки бирюзового цвета и солнечные очки.

Политик с пеленок



Курц увлекся политикой еще подростком. В 2002 году в офис Австрийской народной партии, расположенной в районе Майдлинг, позвонил 16-летний гимназист Себастьян и попросил о членстве. Парню отказали со словами, что ему сначала нужно поступить в университет. "Все прошло не очень гладко. Мне дали понять, что лучше вернуться к ним через пару лет. Тогда я задумался о том, что политика должна быть такой, чтобы в ней мог участвовать каждый", — вспоминал впоследствии Курц.

Себастьян не успокоился и добился своего — вступил в партию через другое отделение. Вначале он присоединился к молодежной организации консервативной Австрийской народной партии, потом стал руководить венским отделением, а затем возглавил ее на федеральном уровне. Через некоторое время он стал депутатом ландтага и членом горсовета Вены.