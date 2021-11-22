Клевый канцлер. Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну

35-летний экс-канцлер Австрии Себастьян Курц не раз возглавлял список самых сексуальных политиков планеты. "Консерватор, карьерист, миллениал" — описывают журналисты главу правительства. За несколько лет молодой человек, не получивший высшего образования, сделал головокружительную карьеру. В 27 лет он стал самым молодым министром иностранных дел и самым юным канцлером в мировой истории. При этом Себастьян продолжает жить в небольшой съемной квартире и летать экономклассом. Об образе жизни Курца рассказывает "Лента.ру".
"Черный делает тебя сексуальным"
В 2010 году в Вене готовились к выборам в городской совет. По улицам города колесили огромные черные автомобили Hummer с надписью "Клевомобиль". В одном из них сидел модно одетый молодой политик Себастьян Курц в компании девушек в черных футболках и обтягивающих шортах. Лозунгом кампании стала фраза Schwarz macht geil, что можно перевести и как "Черный — это клево", и как "Черный делает тебя сексуальным". Так Курц решил обыграть фирменный цвет партии консерваторов. Помимо этого, он раздавал всем желающим презервативы черного цвета и зазывал молодых избирателей на вечеринки, где рассказывал о своих предвыборных планах.
Журналисты смеялись над ним со страниц разных местных газет. Курца обвиняли в сексизме, оскорблении женщин и безвкусице. Несмотря на критику акция помогла ему не только победить на выборах и пройти в горсовет австрийской столицы, но и обрести популярность у местной золотой молодежи. Сам Курц всегда подчеркивал, что вырос в небогатом районе Майдлинг, а не в соседнем — респектабельном и шикарном Хитцинге. Молодой человек с сербскими корнями родился в простой семье: его мать была школьной учительницей, а отец — инженером.
Через некоторое время после эпатажной выходки австрийцу пришлось сменить джинсы на строгие костюмы и попрощаться с молодежным сленгом. Но к необычной избирательной кампании он потом обратился вновь, хотя она уже не была столь радикальной: волонтеров, раздававших листовки, одели в куртки бирюзового цвета и солнечные очки.
Политик с пеленок
Курц увлекся политикой еще подростком. В 2002 году в офис Австрийской народной партии, расположенной в районе Майдлинг, позвонил 16-летний гимназист Себастьян и попросил о членстве. Парню отказали со словами, что ему сначала нужно поступить в университет. "Все прошло не очень гладко. Мне дали понять, что лучше вернуться к ним через пару лет. Тогда я задумался о том, что политика должна быть такой, чтобы в ней мог участвовать каждый", — вспоминал впоследствии Курц.
Себастьян не успокоился и добился своего — вступил в партию через другое отделение. Вначале он присоединился к молодежной организации консервативной Австрийской народной партии, потом стал руководить венским отделением, а затем возглавил ее на федеральном уровне. Через некоторое время он стал депутатом ландтага и членом горсовета Вены.
Окружающим Курц нравился — он общался с ними на равных, умел разговаривать с молодежью. Как вспоминали потом учителя, гимназию Себастьян окончил с отличием, всегда был блестящим оратором. Отслужив в армии, он поступил на юридический факультет Венского университета. Но диплом получить не удалось — все его свободное время отнимала политика. Впрочем, этот факт своей биографии он не скрывает: учебу он собирается завершить позже.
Оппозиционные СМИ описывали его так: "Молодой, голубоглазый, стильно одетый, гладко выбритый, с напомаженными волосами, похож на студента последних курсов". Сначала многие австрийцы приняли назначение 27-летнего Курца на пост главы МИД в штыки: гадали, воспримут ли всерьез опытные дипломаты молодого человека, бросившего университет.
Но Себастьяну удалось добиться уважения коллег, особенно в разгар миграционного кризиса в 2015-2016 году. Курц резко критиковал политику гостеприимства, проводимую соседней Германией, призывал перекрыть потоки нелегальной миграции в Европу, закрыть австрийские границы от нелегалов. Помимо этого, он выступил за запрет на паранджу в общественных местах в Австрии и поддержал интеграционную программу для мигрантов: обязательное изучение немецкого языка и австрийской культуры.
Антиисламские заявления и консервативная финансовая программа — снижение налогов, либерализация экономики — принесли свои плоды. Через некоторое время Курц продемонстрировал, что кресла министра иностранных дел ему мало. Политические амбиции возросли: теперь он захотел занять кресло канцлера. В 2017 году партия Курца получила большинство голосов, к тому времени он уже был лидером Австрийской народной партии. И должность главы правительства предложили именно ему.
Мистер Противоречие
В окружении политика шутят, что он "весь состоит из противоречий". Его фамилия Курц переводится как "короткий", при этом его рост 1,86 метра. Себастьян с детства дружил с беженцами, его семья приютила у себя боснийцев, при этом сейчас он выступает против мигрантов. Он просыпается в полшестого утра, но редко ложится спать до полуночи.
Подросткам он нравится своей непринужденностью, более старшее поколение очаровано его галантностью. Три года назад на традиционном Венском балу он предстал в компании столетней жительницы Швейцарии Маргареты Грубер: она всегда мечтала побывать на этом мероприятии и дебютировала в столь уважаемом возрасте.
На другие мероприятия Себастьян обычно приходит со своей девушкой Сюзанной Тир. Они начали встречаться, когда обоим было по 18 лет, жили по соседству и учились в одной школе. Сюзанна работает в министерстве финансов.
В конце ноября 2021 года у Себастьяна и Сюзанны должен родиться первенец. В одном интервью Курц признался, что был бы не прочь взять отпуск по уходу за ребенком. Даже занимая пост канцлера, Курц продолжает жить в районе Майдлинг. Там они с возлюбленной снимают скромную квартиру площадью 65 квадратных метров.
Они вместе ходят на выставки и концерты и не скрывают своих чувств на публике, хотя о личной жизни канцлер распространяться не любит. «Я не заинтересован в том, чтобы о моих родителях или моей девушке говорили в СМИ. Вовсе наоборот. У меня есть своя политика: я хочу делать свою работу, и делать ее как можно лучше. Я хочу, чтобы меня оценивали по результатам моей работы», — объяснил молодой политик.
Лучше на ты
В свободное время Курц занимается спортом, с детства увлекается теннисом и альпинизмом. Иногда ходит в горы, играет в футбол в любительских матчах. Немало времени он проводит в соцсетях: у него есть аккаунты на разных платформах, куда он выкладывает снимки не только с официальных мероприятий, но и в неформальной обстановке — кормит панду морковкой, играет с собаками. Курц предпочитает, чтобы в Facebook и Instagram к нему обращались на ты.
Если в юности Себастьян любил вечеринки, пропадал в барах и ночных клубах, то сейчас у него на это нет времени. Единственное, что ему удается регулярно, — собирать близких друзей в начале октября в венском ресторане Dots in Brunnenhof. Эти встречи всегда закрыты для посторонних, хотя в сеть периодически просачиваются снимки с таких вечеров.
В окружении экс-канцлера признаются, что он довольно скромен и неприхотлив. Курц встречает Рождество с семьей, в выходные ездит на ферму, где живет его бабушка.
С одной стороны, он предпочитает блюда высокой кухни, с другой — может спокойно заехать в пиццерию или купить фастфуд на заправке. Для перелетов выбирает экономкласс местной авиакомпании Austrian Airlines, хорошо относится к лоукостерам. Говорят, что положенным ему по статусу бизнес-классом летал всего один раз — на переговоры в Китай.
Сколько сейчас зарабатывает Курц — не сообщается, но на должности министра иностранных дел его зарплата составляла 17,3 тысячи евро в месяц.
В начале октября 2021 года прокуратура начала расследование по обвинению Курца в коррупции - он и несколько его приближенных подозреваются в том, что за государственный счет платили редакции одного из австрийских таблоидов за благоприятные публикации. Курц назвал обвинения ложными и, в ожидании объективного расследования, 9 октября 2021 года подал в отставку и передал свою должность министру иностранных дел Австрии Александру Шалленбергу.