Князь Михаил Голливудский. Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой "фабрики грез"

Имя себе этот маленький человек (его рост был чуть выше полутора метров) сделал в первой половине беспокойного XX века. Статьи о невероятном авантюристе и самозванце стали появляться в американской и британской прессе еще в 1920-х годах, и, несмотря на то, что описывали они в основном правонарушения Романоффа, нельзя не заметить, как авторы восхищались этим блестящим мошенником.

Маленький человек в большом городе

Жизненный путь Романоффа — настоящий детектив. Особенно учитывая, что более-менее достоверные данные о его похождениях разбавлены невероятным количеством легенд, созданных самим Майклом, его поклонниками и недоброжелателями. Даже дата его рождения в разных изданиях называется разная.

Согласно досье журнала The New Yorker от 1932 года, Гершель Гегузин родился 20 февраля 1890 года в Российской империи в Вильно (нынешний Вильнюс) в семье галантерейщика. Отец умер рано (по одной из версий — был убит в уличной драке), торговать в семейном магазинчике стала мать, а маленького Гершеля она в 1900 году решила отправить со своим двоюродным братом за лучшей долей в Нью-Йорк.

Десятилетний Гершель то ли не нашел общего языка с родственниками, то ли от рождения отличался непоседливой натурой, но очень скоро начал убегать из дома, а однажды и вовсе не вернулся. Начались его скитания беспризорника в Америке. В воспитательном доме, где мальчик в итоге провел пять лет, из Гершеля Гегузина он превратился в Гарри Гергюсона — это было первое его вымышленное имя. Там же его обучили портняжному ремеслу, которое в будущем не раз помогало выжить в самые тяжелые времена.

Вероятно, в этот период бродяжничества и сложились основные черты характера будущего Императора Голливуда — Гарри научился блестяще врать, выкручиваться из любой ситуации и никогда не терять самообладания. Будь его жизненный путь более спокойным и обеспеченным, он обязательно стал бы актером. Он и так им стал, правда, пожалуй, самым нетрадиционным образом.

Через океан

В 1909 году 19-летний Гарри Гергюсон записался матросом на скотовоз, идущий в Великобританию. Сойдя на берег в порту Саутгемптона, он ушел погулять в город и больше не вернулся.

Здесь начинается территория легенд. Исследователи сходятся на том, что первой его остановкой в Англии стал Оксфорд. Гарри то ли работал там портным, то ли был камердинером при богатом американском студенте, то ли вообще — оказался в лечебнице для душевнобольных недалеко от знаменитого университета, но за хорошее поведение ему разрешалось гулять и общаться со студентами и преподавателями.