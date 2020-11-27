Когда, а не если. Джуд Лоу с 2011 года знал о наступлении пандемии
Foto: AFP/Scanpix

Британский актер театра и кино Джуд Лоу знал о вероятности возникновения пандемии с 2011 года.

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В видеоинтервью для журнала GQ Лоу пояснил, что научные эксперты, консультирующие режиссера Стивена Содерберга на съемках фильма "Заражение", где актер исполнил одну из главных ролей, предупреждали о реальной вероятности возникновения подобной пандемии. "Было ясно, что нечто подобное должно произойти", — заявил актер.

"Ученые, работавшие со Стивеном, были опытными и образованными людьми", — сказал Лоу. По его мнению, они точно знали, чего можно было ожидать. Они сказали актерам и съемочной группе, что это произойдет. "Вопрос был "когда", а не "если"", — добавил артист.

Лоу уточнил, что научные эксперты описывали все именно так, как и произошло в действительности. "Страшно узнать о таких вещах на съемочной площадке", — заявил артист.

Американский фильм "Заражение", вышедший в прокат в 2011 году, рассказывал о пандемии неизвестного вируса, охватившего весь мир.

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Source

Lenta.ru

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