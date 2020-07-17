Кокаин на завтрак, отрезанный палец и слишком грязное белье: как судятся Джонни Депп и Эмбер Херд

В ближайшие пару недель в Лондоне должен завершиться суд по иску Джонни Деппа к британскому таблоиду The Sun: актер утверждает, что в 2018-м году газета разместила клеветническую статью, обвинив его в физическом и психологическом насилии в отношении бывшей жены — актрисы и модели Эмбер Херд. Звезда "Пиратов Карибского моря" отрицает, что позволял себе подобные выходки, в то время как его адвокаты и выступающая в качестве свидетельницы Херд предоставляют суду все более странные подробности их совместной жизни.

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Cамые безумные поступки звездной пары, чье растянувшееся расставание привлекло внимание всего мира, вспоминает "Лента.ру".

С будущей женой Депп познакомился в 2012 году на съемках "Ромового дневника". Через три года после их встречи он расстался с Ванессой Паради и женился на Херд, а уже в 2016-м его новая жена подала на развод, назвав причиной разрыва "неразрешимые противоречия". Обтекаемая формулировка практически моментально дополнилась подробностями: уже через несколько дней Херд обнародовала фотографии с синяками на лице и рассказала о пережитом насилии. СМИ, среди которых оказалась и газета The Sun, тут же включили Деппа в ряды абьюзеров, припомнив ему проблемы с наркотиками и алкоголем, киностудии засомневались, продолжать ли сотрудничество с актером, а Херд написала колонку для The Washington Post, в котором рассказала, как развод с Деппом чуть не уничтожил ее карьеру. Конец 2018 года стал своеобразной отправной точкой для череды бесконечных публичных разбирательств на тему, кого можно считать настоящей жертвой в этом браке.

"Я трахну ее сгоревший труп"

Депп отреагировал на статью в The Washington Post еще одним иском и потребовал возмещения ущерба в размере 50 миллионов долларов, чем, кажется, только сильнее разозлил бывшую жену, которая после этого выдвинула новые обвинения. Звезда "Аквамена" вспомнила, что проблемы у них появились уже через год после начала отношений. По словам артистки, ее бывший супруг злоупотреблял наркотиками, смешивая их с алкоголем и лекарственными препаратами, после чего превращался в совершенно другого человека. "Мы называли это его состояние монстром Джонни", — рассказывала Херд.

Актриса припомнила Деппу множество скандалов, которые, по ее словам, стирались из его памяти, поскольку он нередко находился в неадекватном состоянии. Херд заявила, что бывший супруг провоцировал ссоры из-за ревности к ее коллеге Джеймсу Франко, регулярно ломал вещи в их доме, а однажды хотел столкнуть ее сестру с лестницы. Она добавила, что Депп неоднократно таскал ее за волосы, душил, избивал, а потом признавался в любви и просил прощения. В суде звезда представила переписку, в которой бывший муж извиняется за свои выходки и называет себя дикарем. Херд объяснила, что была влюблена и прощала ему все, так как верила, что он изменится.

Переживать Херд приходилось не только за себя и сестру, но и за собак. Актриса утверждает, что бывший муж всячески издевался над ее йоркширскими терьерами Бу и Пистолетом: клал перед их носом наркотики, засовывал питомцев в выключенную микроволновку и высовывал их из окна машины. Депп признал, что хоть и обладает специфичным чувством юмора, живодерство его не привлекает.

Впрочем, если поверить в отсутствие у Деппа желания мучить невинных зверей было достаточно легко, то его яростные высказывания в адрес бывшей супруги действительно ставили под сомнение его невиновность. На одном из судебных слушаний были зачитаны отрывки из переписки артиста с другом, в которой он обещает утопить и сжечь бывшую жену. "Я ***** [трахну] ее сгоревший труп после этого, чтобы убедиться, что она мертва", — писал он актеру Полу Беттани.

"Посмотрим, сколько людей тебе поверят"

Проблемы Эмбер Херд не ограничивались домашним насилием, разводом и бесконечными судами. В колонке знаменитости для The Washinton Post говорилось, что после разрыва со звездой "Пиратов Карибского моря" ей стали поступать угрозы, а компании начали расторгать ее рекламные контракты. Такое положение дел не могло не вызвать сочувствия и у феминистского сообщества, и у женщин в целом — и движение против домогательств #MeToo не только обрело одну из своих самых ярких (и ярых) представительниц, но и, кажется, успело об этом пожалеть. Чем дальше актеры выясняли отношения, тем стремительнее пополнялся "послужной список" Херд.

В суде защита артистки напомнила о "кровавом инциденте" 2016 года. По словам адвокатов, тогда опьяненный алкоголем и экстази Депп закатил очередной скандал на почве ревности и, порезав палец, написал на стене кровью и краской имя Билли Боба Торнтона — он подозревал, что у его жены был роман с этим актером. Депп, в свою очередь, представил другую версию произошедшего: в ходе ссоры Херд бросила в него бутылку водки, и стеклянные осколки повредили ему кисть. Конечно, просочившиеся в сеть снимки с едва не лишившимся пальца актером не убедили сторонников Херд, однако слитый в сеть разговор звездной пары заставил по-новому взглянуть на их продолжающийся конфликт.

"Я не могу обещать тебе, что снова не применю силу. Господи, я ***** [черт возьми] иногда становлюсь такой злой, что просто теряю контроль. Я ***** могу обещать, что сделаю все, чтобы измениться. Я обещаю. Я больше не буду требовать развода", — говорила актриса в ходе беседы. Во время другого разговора она призналась, что била мужа, но делала это несильно: "Ты такой ребенок, повзрослей, *****, Джонни!"

Позднее в интернете были опубликованы аудиозаписи, на которых Херд в уже более жесткой форме насмехается над бывшим мужем и его жалобами на побои: "Ты знаешь, что я весила 52 килограмма? Ты действительно собираешься выйти на трибуну, Джонни, и объявить, что все это я начала? Серьезно?"

Идея, что Депп может объявить себя жертвой домашнего насилия казалась звезде абсолютно смехотворной: "Посмотрим, сколько людей тебе поверят".

Самоуверенное и дерзкое поведение Херд разозлило поклонников ее бывшего мужа, запустивших петицию с требованием лишить ее роли в следующем "Аквамене". Вдобавок движение #MeToo не в первый раз обвинили в двойных стандартах и нежелании детально разбираться в ситуации, несмотря на то, что некоторые его представители все же отказались поддерживать актрису. Так, активистка Аманда де Кадене передумала свидетельствовать против Деппа, потому что изменила свое мнение о ситуации с разводом звездной пары.

Секс втроем, русская малышка и человек-ракета

Отдельной темой конфликтов пары стала ревность Джонни Деппа, которая оказалась не такой уж беспочвенной. Летом 2016 года Херд заметили в компании миллиардера Илона Маска, причем Депп настаивал на том, что их роман начался, когда актриса еще была за ним замужем. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что основатель компании SpaceX, записанный в телефоне звезды как "человек-ракета", действительно переписывался с ней и до развода. Кроме того, Депп утверждал, что у его бывшей супруги были романтические отношения с актером Джеймсом Франко.

В общем-то ничем не примечательные новости о романе артистки и бизнесмена постепенно пополнялись все более пикантными слухами. Сосед Деппа Джош Дрю, который ранее был женат на лучшей подруге Херд Рокель Пеннингтон, рассказывал, что актриса имела любовную и эротическую связь с Маском и моделью Карой Делевинь. Маск заявлял, что ни о каком сексе втроем не может идти и речи и что Делевинь — его подруга.

Позднее основателя SpaceX и вовсе заподозрили в избиении актрисы. По словам Херд, 21 мая 2016 года она стала жертвой агрессии Деппа: он якобы запустил в нее мобильный телефон, после чего на ее лице остались синяки и царапины. При этом Тринити Эспарза, работница пентхауса, в котором жила пара, сообщала в суде, что после предполагаемого нападения не видела никаких ушибов на лице актрисы. По ее словам, они появились лишь неделю спустя — в то время Депп уехал из страны, а Маск начал навещать Херд. Именно в этот период на лице артистки появились следы побоев.

Единственным же доказательством ее романа с Джеймсом Франко послужила запись с камер видеонаблюдения, на которых видно, как она едет с актером в лифте.

Впоследствии актриса начала встречаться с режиссером Бьянкой Бутти, а весной 2019 года ее бывший муж завел отношения с русской танцовщицей Полиной Глен. В переписке с агентом Кристианом Карино Депп рассказал, что "встретил чертовски соблазнительную русскую малышку", и назвал бывшую жену дешевой стриптизершей. Осенью того же года стало известно, что Глен закончила отношения с артистом, испугавшись повышенного общественного внимания.

"Если ты на вечеринке и кто-то вручает тебе косяк, возьми и передай его другому"

Чаще измен и побоев в суде всплывала разве что любовь Деппа к запрещенным веществами. На одном из заседаний адвокат Саша Васс, представляющая интересы The Sun, поинтересовалась, действительно ли актер поощряет тот факт, что его дочь употребляет марихуану. Депп ответил, что никогда не поощрял подобное, но признался, что когда Лили-Роуз, его дочери от Ванессы Паради, было 13 лет, он действительно угостил ее этим наркотиком, так как переживал, что она впервые попробует его в незнакомой компании.

Моя дочь была на вечеринке, и кто-то передал ей косяк. Ей было всего 12 лет, и она сказала, что не знает, что делать. Я сказал: "Послушай, милая, если ты на вечеринке, и кто-то вручает тебе косяк, возьми и передай его другому"

Он добавил, что перед тем, как дать Лили-Роуз марихуану, он позаботился о подходящей домашней обстановке: подготовил телевизор и накупил мороженого.

Сам Депп, по всей видимости, употреблял наркотики в куда менее уютной обстановке. В суде Херд вспомнила, как пыталась запретить бывшему мужу употреблять экстази, а в ответ получила заявление, что не имеет права устанавливать подобные рамки. Помимо многочисленных рассказов актриса также представила суду фото, на котором, по ее словам, запечатлен типичный завтрак артиста: кокаин, пара стаканов виски и сигареты. На другом снимке можно увидеть Деппа, не справившегося с подобной утренней порцией.

Несмотря на драки, ссоры, предполагаемые измены и прочие разногласия, окончательную точку в отношениях знаменитостей поставил весьма странный случай. Если верить актеру, в 2016 году у него случилась очередная перепалка с женой: в доме проходила вечеринка в честь дня ее рождения, но артист практически проигнорировал праздник и рано отправился спать. Утром он обнаружил в кровати фекалии и решил, что они принадлежат актрисе или кому-то из ее друзей. И хотя Херд уверяла, что во всем виноваты собаки, Депп настаивал, что йоркширские терьеры слишком малы, чтобы запрыгнуть на кровать и оставить после себя столько грязи. О странной выходке актрисы Деппу рассказал управляющий домом Кевин Мерфи. Он отметил, что она назвала это безобидным пранком. Звезде "Пиратов Карбиского моря" розыгрыш показался не таким уж безобидным — именно после этой выходки актер принял решение о разводе с Херд.

Столкнувшись с бесконечными насмешками и получив от бывшего мужа прозвище "Эмбер Срет", артистка нанесла ответный удар и рассказала, что Депп пытался написать на ковре и стенах их дома ее имя своей мочой. Бывший управдом Бен Кинг эту информацию не подтвердил и сказал в суде, что не видел никаких следов. Он добавил, что пара часто выясняла отношения, а их конфликты были похожи на "ссоры школьников".

"Джонни оказался в ловушке лжи и манипуляций"

От Эмбер Херд со временем отвернулись друзья и активистки #MeToo, а Деппа начали активно защищать коллеги и бывшие возлюбленные. Одной из первых высказалась Вайнона Райдер, которая в скором времени должна выступить в суде против британского таблоида. Бывшая невеста артиста, встречавшаяся с ним в конце 1980-х на протяжении четырех лет, заверила, что Депп никогда не был склонен к насилию — напротив, он был хорошим и заботливым мужчиной, с которым она чувствовала себя в безопасности.

Слова Райдер подтвердила и мать двоих детей артиста Ванесса Паради. Несмотря на то что Депп оставил ее ради Херд, певица тепло отозвалась о нем, отметив, что никогда не подвергалась насилию или словесным оскорблениям со стороны бывшего супруга: "Я знаю Джонни Деппа более 25 лет. Мы были партнерами в течение 14 лет и воспитывали двоих детей вместе. Все эти годы Джонни был добрым, внимательным, щедрым и не склонным к насилию человеком и отцом".

Испанский актер Хавьер Бардем дал понять, что считает сложившуюся ситуацию заранее спланированной провокацией Херд. "Я люблю Джонни, потому что он хороший человек, который оказался в ловушке лжи и манипуляций токсичных людей, но, несмотря на это, он по-прежнему улыбается и проявляет любовь к нам. Как? Через свою музыку, через свои поступки, через свое молчание. Это многое значит. Спасибо, Джонни", — сказал он.

За Деппа вступилась и жена Бардема Пенелопа Крус. Она вспомнила, что на протяжении первых пяти месяцев своей беременности она проводила с актером много времени, так как они вместе снимались в "Пиратах Карибского моря". Крус рассказала, что коллега вел себя мило и заботливо — не только во время совместных съемок, но и вообще всегда.

За кем победа

Громкий развод с Эмбер Херд был не первым звеном в череде неудачных событий, случившихся с Джонни Деппом. В 2018 году актер дал 72-часовое интервью журналисту Rolling Stone Стивену Родрику, в котором рассказал, что почти полностью потерял заработанные за свою карьеру 650 миллионов долларов. Выяснилось, что отвечающая за его финансы компания The Management Group использовала деньги для собственных целей, а Депп подписывал почти все бумаги не глядя. В статье утверждается, что артист не очень разумно распоряжался деньгами — например, тратил 30 тысяч долларов в месяц на вино. При этом судебные разборки с бывшей женой и газетой The Sun не только пополнили список трат Деппа, но и серьезно отразились на его репутации: даже если выяснится, что он никогда не поднимал руку на бывшую жену, рассказы и подтверждающие их фотодоказательства о перманентно пребывающем в невменяемом состоянии Деппа уже не сотрутся из памяти его коллег и поклонников.

Что же касается Эмбер Херд, то теперь изначально заручившуюся поддержкой феминисток актрису называют настоящей "исчезнувшей", сравнивая с опасной психопаткой из одноименного триллера. И хотя тот факт, что знаменитость раздавала пощечины бывшему мужу, не отменяет возможности ответного насилия с его стороны, история Херд, похоже, лишний раз напоминает, что никогда не стоит спешить с выводами.