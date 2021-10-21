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Ольга Бузова
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Foto: Publicitātes foto

Когда в начале 2020-го года весь мир вынужденно ушел на карантин из-за пандемии коронавируса, артисты, певцы и шоумены остались без работы. Звезды российского шоу-бизнеса жаловались на отсутствие доходов и грозились уйти работать на завод, но в итоге подняли гонорары за свои выступления.

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Сколько теперь российские звезды берут за выход на сцену, выяснила "Комсомольская правда".


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Ольга Бузова
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