Когда в начале 2020-го года весь мир вынужденно ушел на карантин из-за пандемии коронавируса, артисты, певцы и шоумены остались без работы. Звезды российского шоу-бизнеса жаловались на отсутствие доходов и грозились уйти работать на завод, но в итоге подняли гонорары за свои выступления.
Сколько теперь российские звезды берут за выход на сцену, выяснила "Комсомольская правда".
- 1. Ольга Бузова
- 2. Стас Пьеха
- 3. Алиса Вокс
- 4. Денис Клявер
- 5. Татьяна Буланова
- 6. Зара
- 7. Little Big и The Hatters