instagram.com/legkostupovavalentina
Foto: instagram.com/legkostupovavalentina

Стало известно о наследстве российской певицы Валентины Легкоступовой. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

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Претендовать на наследство артистки могут ее мать, дети и супруг Юрий Фирсов. Друзья исполнительницы переживают, что все достанется ее мужу, который после развода с бывшей женой оставил ей все, что у него было. По этой причине в браке Легкоступовой пришлось брать на себя многие расходы, в том числе траты, связанные с организацией медового месяца.

По информации издания, перед смертью певица продала виллу на Тенерифе стоимостью 350 тысяч евро. У нее осталась квартира в Москве, которую может получить ее супруг. Уточняется, что пара не составляла брачный договор.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. О смерти 54-летней исполнительницы, прославившейся благодаря хиту "Ягода-малина", сообщила ее дочь Анетта Бриль.

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Source

Lenta.ru

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