Концерт Инстасамки в Риге снова перенесен. Почему артисткой интересуется СГБ?

Инстасамку (настоящее имя Дарья Зотеева), популярную в Восточной Европе хип-хоп исполнительницу, 14 января ждали с концертом в Риге в ночном клубе First. Концерт не состоялся и был перенесен на 17 февраля, но и его отменили. Теперь концерт анонсирован 22 апреля, а в соцсетях гуляет новость о том, что Инстасамка, возможно, финансово поддержала российскую армию.

В Латвии билеты на концерт Инстасамки в клубе First были мгновенно распроданы, подтвердил представитель организатора концерта Best Show Events, который категорически отказался назвать свое имя. По данным Lursoft, членом правления компании и единственным владельцем является бизнесмен Вячеслав Хирный.

Пользователи соцсетей в Латвии еще в январе писали о том, что Инстасамка может быть одной из тех российских артисток, которым следует запретить въезд в Латвию, потому что она якобы жертвовала деньги оккупационной армии и не осуждала вторжение России в Украину. Сама артистка 14 февраля написала в своем Telegram-канале: "Я ни на что не жертвовала".