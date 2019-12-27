Конечно, Петров. Названы самые популярные российские актеры года
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Константин Хабенский и Александр Петров признаны самыми популярными отечественными актерами среди россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет ТАСС.

Артисты разделили между собой первое место, набрав по четыре процента голосов опрошенных. За Алису Фрейндлих, Владимира Машкова, Сергея Безрукова и Евгения Миронова проголосовали по три процента респондентов.

Помимо этого, россияне выбрали музыкантов года. Ими стали Филипп Киркоров, Денис Мацуев и Алла Пугачева. Их имена назвали по пять процентов опрошенных. За Николая Баскова и Сергея Лазарева отдали голоса по три процента респондентов.

Опрос был проведен в ноябре-декабре 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью.

Ранее аналитики портала "КиноПоиск" составили рейтинг фильмов, сериалов и персон, которых зрители выше других оценили в 2019 году. Главным иностранным фильмом года стала "Зеленая книга" Питера Фаррелли. В список главных зарубежных кинолент также вошли "Джокер" и "Мстители: Финал". Среди российских фильмов первое место занял "Балканский рубеж" Андрея Волгина. Кроме того, в первую тройку зрители включили "Текст" Клима Шипенко и "Завод" Юрия Быкова.

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Lenta.ru

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