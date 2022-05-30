Константин Ивлев назвал главный недостаток своей молодой жены
Foto: Ekrānšāviņš no "YouTube"

Популярный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев назвал главный минус молодой жены Валерии. Подробности он раскрыл в ютуб-шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой". По словам Ивлева, его супруга не умеет готовить. Он рассказал, как выбросил приготовленную женой яичницу вместе со сковородой в мусорное ведро.

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"Она мне просто яичницу сделала вместе со скорлупой", — объяснил он. Ивлев признался, что считает свою жену "гениальной девочкой", но считает, что не всем дано уметь готовить. "У Леры достаточное количество плюсов, и лишь один общепризнанный минус — это то, что готовка — не ее", — отметил ведущий.

48-летний шеф-повар женился во второй раз в феврале 2021 года. Его избранницей стала 29-летняя Валерия Куденкова. В апреле 2022 года у пары родилась дочь Ника.

С прежней супругой Марией Ивлев прожил в браке 23 года. Об их разводе стало известно в июне 2020 года. Неофициальной причиной расставания считалась измена, однако сам телеведущий называет эту информацию слухом.

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