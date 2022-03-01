Константин Меладзе прячется от бомбежек в киевских подвалах

Украино-российская певица Вера Брежнева сообщила, что ее супруг - продюсер и композитор Константин Меладзе сейчас находится в Киеве, где идут военные действия.

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Информацией Брежнева поделилась в соцсетях, где призвала остановить войну. Она не рассказала, где находится в данный момент, лишь добавила, что она и дети в безопасности. А вот ее муж и мама, а также младшая сестра со своей семьей - в Киеве, где идут активные боевые действия.

"Мои мама и бабушка - русские. Папа и дедушка - украинцы. Оба народа - мои предки и моя кровь. Я родилась и живу в Украине. И сейчас у нас беда, - пишет Брежнева. - У меня в подписчиках 32% русских. Я просто хочу, чтобы вы знали правду. И если в ваших силах что-то сделать - сделали это. Мы до последнего не верили, что это произойдёт. Но уже пятый день у нас идёт война. Все больше мирных жителей гибнет. Все больше домов, школ, садиков разрушено. Разрушены важные здания для обеспечения жизнедеятельности городов. Я с детьми сейчас в безопасности. Но мой муж и мама, семья младшей сестры в Киеве прячутся от бомбежек в подвалах".

Напомним, ранее свой призыв остановить войну в соцетях опубликовал младший брат продюсера - певец Валерий Меладзе.