Кормилицы. Александр Васильев объяснил свою любовь к богатым женщинам
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Историк моды и телеведущий Александр Васильев в интервью блогерe Надеждt Стрелец объяснил свою любовь к богатым женщинам.

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62-летний ведущий "Модного приговора" признался, что состоятельные женщины являются его "кормилицами". По словам эксперта, ему удалось собрать коллекцию одежды и аксессуаров люксовых брендов благодаря тому, что знаменитости дарили ему вещи таких модных домов, как Gucci, Prada, Chanel, Dior.

"Я в восторге от их щедрости, потому что бывали случаи, когда они мне привозили чемоданами Louis Vuitton и Chanel, для них вышедшие из употребления. Больше всего подарили Сати Спивакова, Надежда Бабкина, телеведущая Первого канала Екатерина Андреева. В России у меня есть несколько потрясающе добрых, широких душою женщин, подаривших мне очень большие коллекции, которые я постоянно показываю на выставках", — отметил Васильев.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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Александр Васильев
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