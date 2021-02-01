Королева Елизавета II нашла нового любимчика в семье
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Королева Великобритании Елизавета II нашла нового любимчика в семье — больше всего ей нравится проводить время с младшей внучкой — 17-летней Луизой Виндзор и внуком — 13-летним Джеймсом, виконтом Северна. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на источники в королевской семье.

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По данным журналистов, королева сблизилась с детьми своего сына принца Эдварда во время отдыха в шотландском поместье Балморал. Елизавета II традиционно проводит летний период в этом замке, где развлекается охотой на нетопырей.

"Королеве нравится, что Луиза и Джеймс наслаждаются каникулами в Балморале, и она особенно сблизилась с Луизой, которая, кажется, стала ее любимой внучкой. За ней с небольшим отставанием следует Джеймс", — заявил источник.

Королева Елизавета II нашла нового любимчика в семье
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Луиза хорошо учится в школе и планирует поступать в университет. Она сблизилась с королевой, потому что обе обожают ездить на лошадях. Девушка не так давно осознала, что ее бабушка — королева. Ее мать, герцогиня Уэссекская Софи отметила, что титулы никак не влияют на их отношения: "Да, не у каждого бабушка живет в замке, но когда внуки к ней едут — неважно, кто она. Когда они проводят время с королевой, она для них бабушка, а не королева".

Она добавила, что воспитывает детей с мыслью, что им придется работать, чтобы зарабатывать на жизнь. Так как Джеймс и Луиза занимают лишь 12-е и 13-е места в порядке престолонаследия, маловероятно, что они когда-нибудь займут трон. Поэтому родители приняли решение не использовать по отношению к ним титулы "Его/Ее королевское высочество". Джеймс и Луиза с 18 лет могут попросить обращаться к ним таким образом.

Принцу Эдварду и его жене пришлось взять на себя обязанности старших членов королевской семьи после того, как принц Гарри и Меган Маркл уехали в США, а принц Эндрю попал в опалу из-за дружбы с Джеффри Эпштейном, которого обвиняют в педофилии. Эксперты отмечают, что Софи всегда была любимой невесткой королевы.

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Source

Lenta.ru

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