Королева Елизавета впервые появилась на публике с тростью

Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике с тростью, побывав на службе в Вестминстерском аббатстве, пишет The Daily Mirror.

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95-летняя королева присутствует на службе по случаю столетия Королевского Британского Легиона, ее сопровождает дочь, принцесса Анна. Издание сообщает, что королева использовала трость "для удобства", когда выходила из машины.

До этого монаршую особу видели с тростью на церемониях только в 2003 и 2004 годах, после операции на колене.

В 2022 году Елизавета II отметит платиновый юбилей — 70-летие восшествия на престол.

В последние годы правления в жизни королевы произошло несколько важных событий. Среди них смерть на 99-м году жизни мужа принца Филиппа, уход из королевской семьи принца Гарри и Меган Маркл, скандал с принцем Эндрю, которого обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.