"Королева подкинет": принц Эндрю заплатит 12 млн фунтов по делу педофила Эпштейна

Телеведущий Пирс Морган, известный критик Меган Маркл и принца Гарри, в своей колонке для The Sun заявил, что карьера принца Эндрю окончена. "Мы прекрасно понимаем, что, подписав огромный чек ради того, чтобы избежать встречи в суде, он доказал, что он маленький хныкающий трусишка, оправдания и требования которого не стоят бумаги, на которой они написаны", — заявил Пирс Морган.

Он напомнил, что еще несколько недель назад принц Эндрю требовал, чтобы его дело в суде слушалось присяжными, и настаивал на своей полной невиновности. Теперь же, по мнению телеведущего, очевидно, что принц Эндрю побоялся выступать в суде, и это окончательно ставит крест на его репутации.

Обещание герцога поддерживать пострадавших от сексуальной работорговли Пирс Морган осмеял: "Последний человек, от которого ждут поддержки жертвы отвратительного сутенерства — это мужчина, который развлекался с двумя отвратительными сутенерами и который только что выплатил гигантские суммы денег, чтобы избежать слушаний по поводу его предполагаемого участия".

Британские СМИ предполагают, однако, что на досудебном соглашении могла настоять сама Елизавета II, не готовая к разбирательствам по поводу сомнительных поступков сына в год 70-летия своего царствования. Такую мысль высказала, в частности, королевский биограф Анджела Левин в беседе со Sky News. "Думаю, королева сделала ему серьезный выговор и сказала: "Это не должно висеть на мне весь год — я не хочу, чтобы ты испортил мне Платиновый юбилей. Я единственный монарх, который провел на троне 70 лет, ты должен с этим разобраться".

Писательница призналась, что при всей своей любви к королеве она уверена: тему предполагаемой сексуальной связи принца Эндрю с 17-летней Вирджинией Робертс в начале 2000-х и его дружбу с сутенером и педофилом Джеффри Эпштейном замолчать не удастся. И хотя по досудебному соглашению вслед за выплатой компенсации должен наступить "период молчания", когда Вирджиния Джуффре не сможет публично делиться подробностями этой истории, после Платинового юбилея он закончится.

Сумма компенсации, как пишет The Telegraph, составляет в общей сложности 12 млн фунтов стерлингов — 10 млн получит сама Вирджиния Джуффре и 2 млн пойдут в основанный ей благотворительный фонд.