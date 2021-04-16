Королева спасет принца Гарри от позора на похоронах принца Филиппа

Британская королева Елизавета II примет беспрецедентное решение и запретит старшим членам королевской семьи приходить на похороны принца Филиппа в военной форме. Таким образом она спасет принца Гарри от позора, пишет издание Daily Mail.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вопреки традиции принцы Гарри и Эндрю не смогут надеть на похороны свои мундиры. Остальные дети королевы, в том числе принц Чарльз, принц Эдвард и принцесса Анна, а также старший брат Гарри принц Уильям, придут на церемонию в военной форме. Придворные были озабочены тем, что это подчеркнет раскол в королевской семье, наметившийся после отъезда Гарри в США.

Принц Гарри рассчитывал появиться на похоронах в том же мундире кавалерийского полка Королевские и Синие, который надевал на свою свадьбу три года назад. Но такой возможности у него не будет, поскольку в феврале королева лишила его почетных воинских титулов. Ему разрешено надеть лишь гражданский костюм и награды, полученные за время службы.

В свою очередь принц Эндрю попал в опалу из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетних девушек. В ноябре 2019 года ему пришлось сложить свои полномочия. После этого он перестал появляться на публике и даже пропустил свадьбу собственной дочери. Несмотря на это, Эндрю требовал, чтобы ему разрешили прийти на похороны в адмиральской форме.

9 апреля принц Филипп умер в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. После смерти мужа королевы в Великобритании объявили восьмидневный национальный траур. Похороны назначены на 17 апреля.

Букингемский дворец обнародовал список членов королевской семьи, которые будут присутствовать на похоронах супруга королевы Великобритании принца Филиппа, герцога Эдинбургского. В списке 30 персон. Среди них принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, а также принц Гарри, который недавно прилетел из США. Его супруга Меган Маркл не смогла приехать из-за беременности. Также на похоронах будут принц Уэльский Чарльз с герцогиней Корнуолльской Камиллой, принцесса Анна с сэром Тимоти Лоуренсом, герцог Йоркский Эндрю, граф Уэссекский Эдвард с Софи Рис-Джонс. Число участников похорон было ограничено в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и с 1947-го был женат на британской королеве Елизавете II. Филипп — дед принцев Гарри и Уильяма и отец принцев Чарльза, Эндрю и Эдварда, а также принцессы Анны.