Королева в понедельник обсудит с принцем Гарри его будущее
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Королева Елизавета лично встретится в понедельник со своим внуком принцем Гарри, чтобы обсудить новую роль для принца и его жены герцогини Сассекской и будущие отношения молодой пары с королевской семьей.

По сведениям Би-би-си, в этой встрече также примут участие отец Гарри принц Уэльский и его старший брат принц Уильям.

Меган, супруга принца Гарри, сможет принять участие в разговоре по телефону, если позволит разница во времени с Канадой, где она сейчас находится.

Ранее принц Гарри и его жена объявили, что планируют отказаться от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи. Это объявление было сделано ими без согласования с королевой и королевским двором.

Встреча в понедельник в королевском поместье в Норфолке, как надеются при дворе, поможет выработать условия новых отношений герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей.

Королева, принц Чарльз, Уильям и Гарри, как ожидается, рассмотрят ряд вариантов, которые могут устроить обе стороны.

Королевские обязанности

Если договоренность будет достигнута уже в понедельник, подразумевается, что на ее осуществление понадобится значительное время.

Однако на пути этой договоренности остаются серьезные препятствия - в частности, неясно, как сами герцог и герцогиня Сассекские оценивают объем своих королевских обязанностей.

От определения круга этих и новых обязанностей будут зависеть решения многих вопросов в отношениях между королевских двором и внуком королевы, в том числе вопросы финансирования и поддержания контактов.

Меган вернулась в Канаду, где находится ее сын Арчи. Она и принц Гарри провели Рождество в Канаде, а во вторник вернулись в Британию после почти полуторамесячного отпуска.

В среду вечером принц Гарри и Меган опубликовали в "Инстаграме" заявление о том, что они планируют жить на две страны - Великобританию и Северную Америку.

В октябре прошлого года принц Гарри и Меган публично выразили свое недовольство тем, как средства массовой информации освещают их жизнь.

Меган, гражданка США, жила и работала актрисой в Торонто в течение восьми лет, снимаясь в популярном американском телесериале "Форс-мажоры".

Принц Гарри и Меган собирались создать свою собственную благотворительную организацию после того, как в июне прошлого года они вышли из организации, возглавляемой принцем Уильямом и его женой Кейт.

В декабре также выяснилось, что герцог и герцогиня Сассекские подали заявку на торговый знак своей организации, который будет присутствовать на книгах, календарях и одежде, выпускаемым в благотворительных целях.

BBC News Русская служба:

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