Королева Великобритании запустила собственное производство джина

Королева Великобритании Елизавета II запустила собственное производство джина, сообщает Daily Mail.

Напиток под названием Sandringham Celebration Gin изготовили на винокурне в поместье королевы на севере Норфолка. Он разлит по бутылкам объемом 500 миллилитров и продается по цене 50 фунтов стерлингов.

По информации издания, джин является одним из любимых алкогольных напитков Елизаветы II.

Our locally distilled Sandringham Gin - includes foliage from myrtle plants which originated from a cutting taken from Queen Alexandra's wedding bouquet on her marriage to Prince Albert Edward, who later became King Edward VII. Buy now via our online shop https://t.co/D2BF6HYnYF pic.twitter.com/CNBSZsaesw