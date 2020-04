Королеве Елизавете II исполнилось 94 года

Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполнилось 94 года. Свой день рождения она отпразднует с 98-летним супругом герцогом Эдинбургским Филиппом в Виндзорском замке, куда королевская чета в марте переехала из Букингемского дворца на фоне пандемии коронавируса, сообщает Associated Press.

Из-за охватившей весь мир инфекции и на фоне многих тысяч погибших от Covid-19 подданных королева попросила не устраивать салют, который традиционно украшает праздники монаршей семьи. Не будет сегодня и праздничного колокольного звона в Вестминстерском аббатстве, где состоялись памятные для королевы события — церемонии коронации (2 июня 1953 года) и бракосочетания с принцем Филиппом (20 ноября 1947 года). В настоящее время аббатство закрыто из-за принятых мер по борьбе с эпидемией.

Королевская семья поделилась в соцсетях новыми фотографиями по случаю дня рождения самого долгоправящего монарха в истории Великобритании — на сегодняшний день это 68 лет. Из-за введенных правил социального дистанцирования никаких посещений не планируется. В "Твиттере" монаршей семьи были опубликованы рецепт и изображения шоколадного кекса.

🎂🧁🎈Happy birthday to Her Majesty! To celebrate The Queen's birthday we are sharing a chocolate cupcake recipe from The Royal Pastry Chefs.

Remember to share your creations with us #royalbakes pic.twitter.com/Qqje7Cju63