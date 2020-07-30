Королевский слуга оскорбил Меган Маркл перед помолвкой с принцем Гарри

Слуга из Кенсингтонского дворца оскорбил Меган Маркл из-за украшения, которое она носила перед помолвкой с принцем Гарри. Выдержки из книги "В поисках свободы" о жизни пары, написанной светскими хроникерами Омидом Скоби и Каролин Дюран и готовящейся к печати, публикует People.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Авторы утверждают, что в декабре 2016 года, в первые дни романа Маркл и Гарри, папарацци сфотографировали бывшую актрису в Канаде. Тогда на ее шее была золотая подвеска бренда Maya Brenner стоимостью 300 долларов с инициалами "М" и "Г".

После появления кадров в прессе королевский слуга связался с Меган Маркл и заявил, что выбор подобных украшений только стимулирует папарацци преследовать ее, а затем журналистов — придумывать неподобающие заголовки.

По информации Скоби и Дюран, во время разговора будущая невеста принца предпочла промолчать, однако, повесив трубку, почувствовала себя ущемленной. "Слушать наставления прислуги своего молодого человека по поводу того, что носить и как улыбаться фотографам, было уже слишком", — описываются в книге эмоции Маркл.

После случившегося в личной беседе с подругой Меган Маркл призналась, в сети ее раскритиковали за хмурое лицо, в то время как она просто пыталась игнорировать фотографа. "Что бы Меган ни сделала, она чувствовала себя проклятой [дворцом]", — заключили Скоби и Дюран.

Ранее сообщалось, что в той же книге хроникеры перечислили неприятные прозвища, которые придумали родственники принца Гарри и слуги для его избранницы. Так, один из старших членов королевской семьи называл игравшую в сериале "Форс-мажоры" Маркл "актриской Гарри", а другой заявлял, что она "привезла слишком много багажа", намекая на то, что американка уже была замужем.