Короли, горничные и МВФ: 8 громких секс-скандалов, вошедших в историю

Опозоренные и провалившиеся президенты, бесчисленные войны, несправедливые обвинения, церковные реформы, неприличные сплетни и навеки испорченная репутация… Оказывается, секс во все времена оказывал влияние не только на демографическое положение, но и на саму мировую историю.
Предлагаем вашему вниманию обзор самых громких секс-скандалов в истории, созданный на основе материалов Biography, Wikipedia, Marie Claire и архива DELFI.
- 1. Клеопатра, Гай Юлий Цезарь и Марк Антоний (I век до н.э.)
- 2. Генрих VIII и Анна Болейн (XVI в.)
- 3. Екатерина Великая и слухи о жеребце (XVIII в.)
- 4. Томас Джефферсон и горничная (XVIII-XIX вв.)
- 5. Эдуард VIII и Уоллис Симпсон (1937)
- 6. Джон Профьюмо и Кристин Килер (1963)
- 7. Билл Клинтон и Моника Левински (1998)
- 8. Доминик Стросс-Кан и его женщины (2011)