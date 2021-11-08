Короли, горничные и МВФ: 8 громких секс-скандалов, вошедших в историю

Опозоренные и провалившиеся президенты, бесчисленные войны, несправедливые обвинения, церковные реформы, неприличные сплетни и навеки испорченная репутация… Оказывается, секс во все времена оказывал влияние не только на демографическое положение, но и на саму мировую историю.

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