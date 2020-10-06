Российская певица Анна Семенович рассказала, что болеет коронавирусом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Артистка обратилась к поклонникам в соцсетях, записав видео, где сообщила, что уже неделю находится в карантине. В подписи к ролику она отметила, что уже чувствует себя лучше (да и выглядит очень неплохо для заболевшего человека), и призвала всех соблюдать меры безопасности.

"Не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью, - пишет Анна. - Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня. Чувствую себя уже гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится и я с приобретенными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих! А вас очень прошу беречь себя и родных. Носите маски и перчатки, избегайте по-возможности людных мест. Ваша коронованная Анна".