Российская певица Анна Семенович рассказала, что болеет коронавирусом.
Артистка обратилась к поклонникам в соцсетях, записав видео, где сообщила, что уже неделю находится в карантине. В подписи к ролику она отметила, что уже чувствует себя лучше (да и выглядит очень неплохо для заболевшего человека), и призвала всех соблюдать меры безопасности.
"Не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью, - пишет Анна. - Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня. Чувствую себя уже гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится и я с приобретенными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих! А вас очень прошу беречь себя и родных. Носите маски и перчатки, избегайте по-возможности людных мест. Ваша коронованная Анна".
View this post on Instagram
Любимые, не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 🦠 добрался и до меня. Чувствую себя уже гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится и я с приобретёнными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих! А вас очень прошу беречь себя и родных.🙏🏼 Носите маски и перчатки, избегайте по-возможности людных мест. Ваша коронованная Анна😂✊🏼 #стопкоронавирус #covid_19 #ковид19 #коронавирус #здоровье #берегитесебяисвоихблизких #анясеменович #всебудетхорошо #позитив #красиваядевушка #дом