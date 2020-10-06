instagram.com/ann_semenovich
Foto: instagram.com/ann_semenovich

Российская певица Анна Семенович рассказала, что болеет коронавирусом.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Артистка обратилась к поклонникам в соцсетях, записав видео, где сообщила, что уже неделю находится в карантине. В подписи к ролику она отметила, что уже чувствует себя лучше (да и выглядит очень неплохо для заболевшего человека), и призвала всех соблюдать меры безопасности.

"Не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью, - пишет Анна. - Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня. Чувствую себя уже гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится и я с приобретенными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих! А вас очень прошу беречь себя и родных. Носите маски и перчатки, избегайте по-возможности людных мест. Ваша коронованная Анна".

View this post on Instagram

Любимые, не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 🦠 добрался и до меня. Чувствую себя уже гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится и я с приобретёнными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих! А вас очень прошу беречь себя и родных.🙏🏼 Носите маски и перчатки, избегайте по-возможности людных мест. Ваша коронованная Анна😂✊🏼 #стопкоронавирус #covid_19 #ковид19 #коронавирус #здоровье #берегитесебяисвоихблизких #анясеменович #всебудетхорошо #позитив #красиваядевушка #дом

A post shared by Семенович Анна (@ann_semenovich) on Oct 5, 2020 at 4:59am PDT

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

5

Source

DELFI Showtime

Tags

Анна Семенович
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Что привезти на память из Вентспилса
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране