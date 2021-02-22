Кортни Лав перестала сниматься в кино из-за постоянных домогательств

Американская певица Кортни Лав, вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна, перестала сниматься в кино из-за постоянных домогательств. Об этом она сообщила в Instagram.

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Артистка заявила, что благодаря режиссеру Милошу Форману она несколько лет была настоящей кинозвездой и "это было чертовски весело". Ее номинировали на премию "Золотой глобус", однако из-за харассмента актрисе пришлось отказаться от подобной работы.

"Никто бы мне не поверил, и это бы не прекратилось. Так что я ушла, и это тоже ушло. Может быть, в следующей жизни я стану сильнее и смогу противостоять таким вещам. Снимаю шляпу перед теми, кто может", — написала Лав.

Она призналась, что скучает по актерской работе. По ее мнению, сотрудничество с великим режиссером — это один из лучших опытов, который может пережить женщина.

56-летняя Кортни Лав снималась в таких фильмах, как "Сид и Нэнси", "Человек на Луне", "Народ против Ларри Флинта", "200 сигарет", "Баския" и "Чувствуя Миннесоту". Кроме того, она появлялась в сериалах "Сыны анархии", "Империя" и "Реванш".