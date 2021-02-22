Кортни Лав перестала сниматься в кино из-за постоянных домогательств
Foto: AP/Scanpix

Американская певица Кортни Лав, вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна, перестала сниматься в кино из-за постоянных домогательств. Об этом она сообщила в Instagram.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Артистка заявила, что благодаря режиссеру Милошу Форману она несколько лет была настоящей кинозвездой и "это было чертовски весело". Ее номинировали на премию "Золотой глобус", однако из-за харассмента актрисе пришлось отказаться от подобной работы.

"Никто бы мне не поверил, и это бы не прекратилось. Так что я ушла, и это тоже ушло. Может быть, в следующей жизни я стану сильнее и смогу противостоять таким вещам. Снимаю шляпу перед теми, кто может", — написала Лав.

Она призналась, что скучает по актерской работе. По ее мнению, сотрудничество с великим режиссером — это один из лучших опытов, который может пережить женщина.

56-летняя Кортни Лав снималась в таких фильмах, как "Сид и Нэнси", "Человек на Луне", "Народ против Ларри Флинта", "200 сигарет", "Баския" и "Чувствуя Миннесоту". Кроме того, она появлялась в сериалах "Сыны анархии", "Империя" и "Реванш".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Простые упражнения для уменьшения стресса
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха

Новые проекты

Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 145 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€