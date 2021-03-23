Корявая рука коронавируса. Больной "ковидом" Иван Ургант вышел в эфир из дома

Ведущий Иван Ургант в связи с болезнью вышел в эфир "Вечернего Урганта" по видеосвязи из дома.

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Вместо традиционного выхода Урганта из-за кулис его соведущий Дмитрий Хрусталев внес в студию телеэкран, который транслировал Урганта из домашнего кабинета. Он поприветствовал зрителей и начал традиционный монолог.

"Это самый необычный выпуск, который мы снимали за все эти, без малого, девять лет. Я вынужден констатировать: кровожадная корявая рука коронавируса пришла за самыми лучшими из нас. За мной", — отметил ведущий. По его словам, в настоящее время он находится в загородном доме в одиночестве.

Ургант шутливо заметил, что он заразился в тот самый момент, "когда коронавирус в нашей стране давно никого не интересует". Он также порадовался, что не попал на день рождения блогерши Анастасии Ивлеевой, где "было миллион человек без масок, я бы заразил там кого-то". "У меня температуры нет, но общее состояние мерзкое, поэтому наверное у меня наш, отечественный штамм", — шутливо добавил ведущий.

Утром 22 марта Ургант сообщил, что заразился коронавирусом. Он уточнил, что в связи с подтвержденным диагнозом самоизолировался дома, но чувствует себя удовлетворительно. Первый канал решил изменить формат развлекательного шоу, но не отказываться от съемок. Программа продолжала выходить и в период карантинных мер весной 2020 года, но без зрителей в зале.