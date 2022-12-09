Красивые и скучные. На Netflix вышел документальный фильм о Меган Маркл и принце Гарри

На Netflix вышли первые три серии документального фильма "Гарри и Меган" - принц и его жена пустили к себе телекамеры так близко, как ни разу в своей истории не делали члены британской королевской семьи. В целом, это пока и есть главное достоинство сериала. Пока никаких сенсаций и откровений, журналисты иронизируют, что дворец был готов звонить юристам, но пока максимум следует набрать семейного терапевта.

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О выходе на Netflix фильма "Гарри и Меган" стало известно совсем недавно, и британские СМИ буквально взорвались. Все ожидали сенсаций от принца и его жены, которые еще в 2020-м сложили с себя обязанности членов королевской семьи и уехали в США.

Трейлер фильма пресса разобрала буквально по кадрам - и даже обвинила авторов фильма, что в нем некорректно использовались фотографии, сделанные задолго до описываемых событий. Ведущие медиа со вчерашнего дня ведут онлайн трансляции с пересказом сцен фильма и их экспресс-анализом.

Словом, "Гарри и Меган" ждали как событие национального масштаба. Но пока сложно сказать, что фильм стал им.

Грустные люди в красивых интерьерах

Самая главная беда первых трех эпизодов в том, что принц и принцесса в отставке оказались не очень интересными собеседниками. Им практически нечего сказать по сравнению с тем, что было сказано ими самими ранее. И уж тем более по сравнению с теми километрами текстов, которые были написаны про них британскими таблоидами.

На третий год после произошедших событий оба главных героя все еще говорят грустными голосами, на их лицах все еще обида и иногда боль. Но содержательно они могут только повторяться.

История Меган - это история американской темнокожей актрисы, ставшей принцессой при огромном ажиотаже медиа. Но если сначала таблоиды были заинтригованы Меган, то уже скоро они начали буквально атаковать ее, а также принца Гарри. Она до сих пор вспоминает это как самый большой шок своей жизни, и можно смело говорить, что именно собирательный образ прессы - главный отрицательный герой этого фильма.

История Гарри даже более трагична, потому что события 2019-2020 годов связаны для него с тем, что случилось с его матерью, принцессой Дианой. Ее тоже атаковали таблоиды, семейную жизнь обсуждала вся страна, ее преследовали папарацци, и она погибла в автомобильной гонке от них.