"Красный диплом в кармане". Латвийская певица Лиене Грейфане окончила ВГИК с отличием
Foto: Privātais arhīvs

Латвийская певица Лиене Грейфане, которая уже несколько лет живет в России, окончила Российский государственный институт кинематографии им. Герасимова с красным дипломом.

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"Что ж, прошло 5 лет, экзамены сданы на отлично и красный диплом в кармане. Спасибо всем, кто поддерживал и верил", — написала Лиене в Instagram. На выпускной Грейфане прилетела из Сочи, где живет уже год.

Певица также написала, что полученный диплом открывает ей путь к виду на жительство в России: "Красный диплом для меня много значит. Теперь я могу не только называть себя профессиональным режиссером, но и получить вид на жительство в России, чтобы иметь возможность здесь работать".

Грейфане закончила престижный московский институт кинематографии им. Герасимова. Он был основан в 1919 году и является старейшей киношколой в мире. В 1986 году институт был назван в честь советского кинорежиссера, актера и сценариста Сергея Герасимова.

Пять лет назад Грейфане, получив стипендию миллионера Юлия Круминьша, переехала в Москву, где начала обучение.

В России с певицей живет ее муж Игорь и их сын Кристофер. Старший ребенок Себастьян Матиас живет в США со своим отцом Артисом Бронушсом. В 2018 году Грейфане заявила, что ее старший сын останется жить в Америке, так как в России ему не нравится, а в Риге нет ни папы, ни мамы.

Лиене Грейфане раньше была известна под сценическим псевдонимом Liene Candy. Известность к ней пришла после участия в телешоу Fabrikas Muzikālais Teātris в 2004 году, где она заняла второе место. Кроме того, она участвовала в национальном отборе на Евровидение и представляла Латвию на "Новой волне".

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DELFI Showtime

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Liene Greifāne (LieneCandy) Евровидение
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