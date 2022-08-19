Кричал, ударил и облил пивом. Анджелина Джоли вновь пытается засудить Брэда Питта

Хотя многие могут подумать, что брак 47-летней Анджелины Джоли и 58-летнего Брэда Питта завершился уже несколько лет назад, - это не так. Актеры только объявили о разводе. Судебные разбирательства между ними длятся уже шестой год, и Джоли вновь начала собирать улики, которые помешали бы Питту получить опеку над детьми.

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Год назад Брэду Питту удалось добиться совместной опеки над шестерыми детьми пары в рамках судебного разбирательства против бывшей жены, но Джоли, как и ожидалось, обжаловала это решение. В этом месяце актриса подала в суд на Федеральное бюро расследований (ФБР) за отказ возбудить уголовное расследование предполагаемого жестокого обращения Питта с ней и старшим сыном Мэддоксом в 2016 году.

В американских СМИ обсуждают просочившийся в прессу отчет ФБР, в котором описывается, что на самом деле произошло во время рокового полета из Франции в Лос-Анджелес 14 сентября 2016 года на борту частного самолета, на который знаменитости сели со своими шестью детьми. Показательно, что сразу после этого, а именно - 19 сентября, Джоли подала на развод. Согласно отчету, Джоли заявила, что ее тогдашний муж, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отвел ее в туалет, где "схватил ее за голову, потряс ею", а также тряс ее за плечи, когда они спорили из-за одного из своих детей.

Она утверждала, что он четырежды ударил кулаком по потолку самолета, после чего сказал ей, что она "портит эту семью". Один из детей также получил словесные оскорбления, а старший сын Мэддокс, якобы, также подвергся физическому насилию, когда пытался вмешаться в спор родителей. По словам Джоли, во время полета все несколько раз подвергались издевательствам со стороны Питта. Она заявила, что действия супруга заставили ее чувствовать себя "заложницей".

Джоли заявила, что Питт пролил на нее пиво и что она получила травмы спины и локтя, а также ожог на руке, в то время как ее муж отделался в конфликте легкой царапиной.

В своем окончательном отчете о расследовании Департамент по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес пришел к выводу, что Питт не подвергал физическому насилию ни одного из своих детей. Питт также был оправдан ФБР, которое тоже не нашло доказательств его вины. По словам инсайдеров, не было ни малейших доказательств, подтверждающих слова актрисы.

До мая 2021 года у Анджелины Джоли была полная опека над всеми шестью детьми. Однако в прошлом году калифорнийский судья предоставил Питту право совместной опеки. Но Джоли добилась отстранения от дела судьи, потому что у него с адвокатами Питта были деловые отношения. Это привело к изменениям в соглашении об опеке: Джоли вновь получила полную опеку, в то время как Питт — только частичную.

С момента судебной тяжбы уже двое детей пары достигли совершеннолетия. Инсайдеры говорят, Питт уверен, что его экс-супруга никогда не согласится на совместную опеку и будет продолжать борьбу до тех пор, пока всем детям не исполнится 21 год. По некоторым данным, Питт опасается, что Джоли замышляет заговор, чтобы дети, повзрослев, не хотели иметь с ним ничего общего. Но, согласно источнику, от борьбы актер отказываться не собирается.

У пары шестеро детей: 21-летний Мэддокс 18-летний Пакс, 17-летняя Захара, 16-летняя Шайло и 14-летние близнецы Вивьен и Нокс. Трое старших детей усыновлены, трое младших — биологические дети пары.