Крис Пратт и его жена подарили Арнольду Шварценеггеру первого внука
Foto: AP/Scanpix/LETA

Писательница Кэтрин Шварценеггер родила первенца от актера Криса Пратта. О том, что пара стала родителями, сообщил ET Online.

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Это первый ребенок в семье. Его пол и имя пока не раскрываются.

Пара поженилась в июне 2019 года, а их отношения начались летом 2018-го. 30-летняя Кэтрин — старшая дочь 73-летнего актера и политика Арнольда Шварценеггера, который впервые стал дедом. О том, что Шварценеггер беременна, стало известно в апреле 2020-го.

41-летний Крис Пратт известен по таким фильмам, как "Стражи Галактики", "Мир юрского периода", "Мстители: Война бесконечности" и "Пассажиры". У актера есть сын от предыдущего брака.

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Source

Lenta.ru

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