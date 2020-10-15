Актриса Кристина Асмус заразилась коронавирусом. Об этом она написала в Instagram.
"В общем, у меня подтвердился ковид. Три дня были прям жесткими - температура выше 39, и ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается", — поделилась Асмус.
К актрисе два раза приезжала скорая помощь. Пока девушка остается дома и ждет врача, чтобы оценить динамику.
Асмус призвала всех быть аккуратнее, надевать маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию.
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В общем, у меня подтвердился Ковид 🦠 3 дня были прям жесткими - температура выше 39 😰 И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... 🌡 Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается Два раза приезжала Скорая 🚑 Пока я дома. Сегодня ещё жду врача, чтоб посмотреть динамику 🩺💊 Сейчас t 37,9 Я прошу вас не забывать о вирусе и быть аккуратными!!! 😷☝🏻 Маски!!! Перчатки!!! Антисептики!!! Дистанция!!! Никуда не ходите, если почувствовали первые признаки!!! Всем здоровья!! 🙏🏻