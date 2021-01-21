Кристина Риччи заявила, что муж избивал ее во время пандемии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Голливудская актриса Кристина Риччи заявила, что карантин плохо отразился на ее семье, на самоизоляции муж избивал ее. По ее словам, она теперь опасается за свою жизнь и жизнь сына, сообщает TMZ.

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Риччи подала на развод со своим супругом актером Джеймсом Хеердегеном в июле прошлого года. В своем судебном иске она указывала, что во время одной из ссор муж плюнул на нее.

Актриса отметила, что подобные издевательства начались над ней со стороны Хеердегена в декабре 2019 года.

В документах Риччи также утверждает, что ее муж дважды напал на нее в июне прошлого года, не позволял ей позвонить в службу экстренной помощи после стычки. Также Риччи рассказала порталу, что ранее Хеердеген также угрожал ей убийством, из-за чего она даже запрятала все ножи в их доме.

По решению суда мужчине запрещено приближаться к актрисе ближе чем на 100 ярдов (90 м).

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