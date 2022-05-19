Кризис? Киркоров распродает костюмы, Зверев закрывает салоны

Филипп Киркоров, потратив несколько миллионов на празднование своего 55-летнего юбилея в апреле этого года, начал распродавать собственный гардероб, а также сократил свою команду. В то же время эпатажный стилист и шоумен Сергей Зверев в целях экономии закрыл все свои салоны, пишет "Обозреватель" со ссылкой на российские СМИ.

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За время юбилейных концертов в Кремле Киркоров успел сменить более 20 сценических нарядов, которые, по некоторым оценкам, обошлись ему примерно в 6 млн евро. Чтобы не отказывать себе в новых покупках, Киркоров нашел дополнительный способ заработка. Он выставляет на продажу в сети вещи из собственного гардероба, пишет Rus.Delfi.ee.

Справедливости ради стоит отметить, что подобные акции Филипп устраивал и ранее. В прошлый раз это происходило в апреле 2020 года. Однако в нынешнее время все же пришлось затянуть пояс. "Время диктует экономию. Я сократил огромную команду, остались всего четыре человека — настоящие единомышленники", — поделился певец на одном из своих последних выступлений.

Столкнулся с финансовыми трудностями и звездный стилист Сергей Зверев. "В Москве очень дорогая аренда. Это просто нереально! Сейчас, сколько я знаю своих коллег, у всех такая ситуация, не только у меня. Многие дизайнеры закрыли ателье и на дому пытаются шить. Я, глядя на них, понимаю, что сейчас открывать ничего не надо. Да и большая часть моих клиентов съехали за границу. А тем, которые остались, сейчас ни до этого. Живу на сбережения и жду, когда все наладится", — прокомментировал ситуацию 58-летний шоумен.