Кризис в отношениях. Жена Григория Лепса подала на развод
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Российский певец Григорий Лепс разводится после 20 лет брака, сообщает Starhit.

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Супруга музыканта Анна Шаплыкова подала на развод. Отмечается, что пара встретится в суде 20 декабря для окончательного решения вопроса.

Адвокат Шаплыковой Оксана Якимова рассказала, что "они разводятся абсолютно мирно, без каких-либо скандалов, остаются в добрых отношениях, поддерживают общение". Причиной расставания супругов она назвала кризис в отношениях. По словам юриста, артист и его жена стараются достойно пройти эти испытания.

"Кто знает, может быть, они еще когда-нибудь будут вместе. Но на данном этапе шаг сделан обоюдно и твердо", — заявила Якимова.

Отмечается, что пока пара не обсуждала вопрос раздела имущества. В последние годы вся семья Лепса проживала в загородном особняке в поселке "Коровино", а сам певец говорил, что построил этот дом для жены и детей.

Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году, а через два года поженились. У пары трое детей: Ева, Николь и Иван. До Шаплыковой Лепс был женат на Светлане Дубинской.

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