Композитор и продюсер Игорь Крутой поделился видео 25-летней давности с Аллой Пугачевой и другими звездами российской эстрады.
В нем Крутой появился с волосами на голове. Кроме того, в кадре можно увидеть Дмитрия Маликова, Филиппа Киркорова, Михаила Жванецкого, Юрия Николаева и Илью Резника. Все они собрались на презентации песни Пугачевой "Любовь, похожая на сон".
"За эти годы "Любовь, похожую на сон" пели многие и каждый по-своему (замечательно это сделали Лара Фабиан и Димаш Кудайберген), но первой ее великолепно исполнила Примадонна, благодаря которой песню полюбили все!" — написал Крутой под видео.
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Четверть века назад, когда у меня были длинные волосы и намного больший вес, я написал песню, вошедшую в альбом Аллы Пугачёвой @alla_orfey "Не делайте мне больно, господа", фрагмент презентации которого с удовольствием показываю вам... За эти годы "Любовь, похожую на сон" пели многие и каждый по-своему (замечательно это сделали Лара Фабиан и Димаш Кудайберген), но первой её великолепно исполнила Примадонна, благодаря которой песню полюбили все! Очень трогательно наблюдать за презентацией 25-летней давности: гениальный Михаил Жванецкий, Великая Алла Борисовна, влюблённый Филя, улыбающиеся Юра Николаев и Дима Маликов с супругой Леной, кайфующий рулевой "Обоза" Иван Демидов, поэт, написавший больше всех стихов для Аллы, Илья Резник, и танцующий только медленные танцы автор музыки... "Как молоды мы были... как искренне любили... как верили в себя..." #аллапугачёва #примадонна #любовьпохожаянасон #ларафабиан #димашкудайберген #михаилжванецкий #филиппкиркоров #юрийниколаев #димамаликов #ивандемидов #ильярезник