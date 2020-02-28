Композитор и продюсер Игорь Крутой поделился видео 25-летней давности с Аллой Пугачевой и другими звездами российской эстрады.

В нем Крутой появился с волосами на голове. Кроме того, в кадре можно увидеть Дмитрия Маликова, Филиппа Киркорова, Михаила Жванецкого, Юрия Николаева и Илью Резника. Все они собрались на презентации песни Пугачевой "Любовь, похожая на сон".

"За эти годы "Любовь, похожую на сон" пели многие и каждый по-своему (замечательно это сделали Лара Фабиан и Димаш Кудайберген), но первой ее великолепно исполнила Примадонна, благодаря которой песню полюбили все!" — написал Крутой под видео.