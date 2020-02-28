Igors Krutojs
Foto: Itar-Tass/Scanpix

Композитор и продюсер Игорь Крутой поделился видео 25-летней давности с Аллой Пугачевой и другими звездами российской эстрады.

В нем Крутой появился с волосами на голове. Кроме того, в кадре можно увидеть Дмитрия Маликова, Филиппа Киркорова, Михаила Жванецкого, Юрия Николаева и Илью Резника. Все они собрались на презентации песни Пугачевой "Любовь, похожая на сон".

"За эти годы "Любовь, похожую на сон" пели многие и каждый по-своему (замечательно это сделали Лара Фабиан и Димаш Кудайберген), но первой ее великолепно исполнила Примадонна, благодаря которой песню полюбили все!" — написал Крутой под видео.

View this post on Instagram

Четверть века назад, когда у меня были длинные волосы и намного больший вес, я написал песню, вошедшую в альбом Аллы Пугачёвой @alla_orfey "Не делайте мне больно, господа", фрагмент презентации которого с удовольствием показываю вам... За эти годы "Любовь, похожую на сон" пели многие и каждый по-своему (замечательно это сделали Лара Фабиан и Димаш Кудайберген), но первой её великолепно исполнила Примадонна, благодаря которой песню полюбили все! Очень трогательно наблюдать за презентацией 25-летней давности: гениальный Михаил Жванецкий, Великая Алла Борисовна, влюблённый Филя, улыбающиеся Юра Николаев и Дима Маликов с супругой Леной, кайфующий рулевой "Обоза" Иван Демидов, поэт, написавший больше всех стихов для Аллы, Илья Резник, и танцующий только медленные танцы автор музыки... "Как молоды мы были... как искренне любили... как верили в себя..." #аллапугачёва #примадонна #любовьпохожаянасон #ларафабиан #димашкудайберген #михаилжванецкий #филиппкиркоров #юрийниколаев #димамаликов #ивандемидов #ильярезник

A post shared by Игорь Крутой (@igorkrutoy65) on Feb 27, 2020 at 1:00pm PST

Source

Lenta.ru

Sharing Options

1

Source

Lenta.ru

Tags

Алла Пугачева Игорь Крутой Михаил Жванецкий Филипп Киркоров
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
SPARTAKS - Maskavas Valsts akadēmiskā baleta teātra balets, veltījums Māra Liepas piemiņai Смотреть

Московский Государственный Академический театр Классического Балета СПАРТАК ПОСВЯЩЕННЫЙ МАРИСУ ЛИЕПЕ
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
HAMLETS. (NE)STĀSTI MAN PASAKAS Смотреть

ГАМЛЕТ. (НЕ) РАССКАЗЫВАЙ МНЕ СКАЗКИ
Gruzijas koris BASIANI /Gruzijas valsts folkloras kora ansamblis/ Смотреть

ПАТРИАРШИЙ ХОР ГРУЗИИ «БАСИАНИ»
TURANDOTA Смотреть

ТУРАНДОТ
ALLUR Romu dziesmu un deju izrāde (Minskas estrādes teātris) Смотреть

шоу цыганских песен и танцев «Аллюр»
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
DENISS MACUJEVS Смотреть

Денис Мацуев
NABUKO Смотреть

НАБУККО
Leonīda Agutina un Anželikas Varumas koncerts Смотреть

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум

Comment Form