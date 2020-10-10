Российский композитор Игорь Крутой рассказал, как Ксения Собчак едва не довела 78-летнего певца Льва Лещенко до самоубийства. Журналистка в марте 2020 года подняла скандал, что артист на дне рождения сестры музыканта Аллы якобы заразил гостей коронавирусом пишет obozrevatel.

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Об этом он признался в интервью YouTube-программе "Алена, блин!". Крутой объяснил, что Лещенко позвонил к нему после шума в соцсетях. Певец заявил ему, что если бы информация Собчак подтвердилась, то он бы покончил с собой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я говорю: "Лева, ты что, с ума сошел? Почему? Никто не заражен, переболел Игорь Николаев, который заразился на гастролях, и больше случаев не было. Он воспринял это так, что хотел себе "пулю в лоб" пустить", – сообщил Крутой в шоу.

Также композитор рассказал, что после скандала Собчак позвонила Лещенко и позвала к себе на эфир, даже не вспомнив о своих обвинениях. Однако певец отказался.

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