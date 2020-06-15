Ксения Собчак лишилась рекламного контракта после шутки о педофилах

Популярный косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с ведущей Ксенией Собчак после того, как она пошутила об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин. Об этом представили фирмы сообщили в комментариях под одним из последних постов в Instagram.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"В философии бренда Mixit только добрые дела и положительные эмоции, мы не можем разделить неоднозначное высказывание Ксении Собчак, в связи с этим мы заканчиваем наше сотрудничество", — указано в сообщении.

Соответствующая запись появилась после того, как покупатели в комментариях массово раскритиковали высказывание Собчак, которая в феврале текущего года стала официальным амбассадором бренда. "Больше не буду покупать вашу косметику!", "Нет сотрудничеству с теми, кто так низко шутит", "Не куплю вашу продукцию никогда. Так как в детстве пережила такое", "Ваш амбассадор высмеивает публично жертв педофилов! Позорище", — писали они. Решение бренда вызвало одобрение у клиентов.

Собчак припомнила изнасилование Костюшкина в сатирическом ролике на YouTube. В видео, ставшем предметом обсуждения, ведущая, размышляя о политике, произнесла: "Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?"

Бывший участник дуэта "Чай вдвоем" признался, что подвергся насилию со стороны педофила, когда ему было восемь лет. Музыкант решил поделиться этой историей из-за боязни за своих детей. Через несколько дней Костюшкин записал видеообращение, в котором заявил, что после признания его стали "поливать грязью".