Ксения Собчак ответила на сообщение о получении гражданства Израиля

Телеведущая Ксения Собчак получила израильское гражданство, сообщает fontanka.ru со ссылкой на израильскую газету Haaretz. В начале марта Ксения Собчак покинула Россию. Телеведущая заявил, что поехала в давно запланированный отпуск.

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По данным издания, гражданство также получил сын телеведущей. Собчак пока официально не комментировала эту информацию.

Газета добавляет, что Собчак имеет право на получение гражданства согласно израильскому закону о возвращении, в связи с тем, что ее дед по материнской линии — еврей по национальности. О переезде Собчак в государство на Ближнем Востоке в материале не говорилось.

Мать телеведущей, сенатор Людмила Нарусова сказала изданию "Подъем", что ей ничего неизвестно о получении гражданства Израиля ее дочерью. По сведениям Нарусовой, Собчак ездила в Израиль "по медицинским делам".

Телеведущая Ксения Собчак сняла видео в ответ на сообщения СМИ о том, что она якобы получила гражданство Израиля. Ролик выложен 9 апреля в ее телеграм-канале.



"Вот, хотела сказать, нахожусь на великой реке Иордан", — говорит ведущая, показывая, видимо, на Москву-реку. Собчак добавила, что обедает с сыном в ресторане в районе Рублёво-Успенского шоссе. А вот про факт получения (или неполучения) гражданства в Израиле телеведущая ничего не сказала.

Накануне израильские СМИ сообщили, что гражданство страны получил российский рэпер Моргенштерн.