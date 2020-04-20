Ксения Собчак публично поругалась с Максимом Галкиным

Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой нелепых звездных челленджей. Шоумен припомнил ведущей о свадебном катафалке и посоветовал "сделать что-нибудь интеллектуальное", а та, в свою очередь, заявила, что "о советах его никто не просил" и сравнила народную артистку СССР Аллу Пугачеву с певицей Нюшей.

На странице телеведущей Ксении Собчак в Instagram регулярно появляются посты с прямой или завуалированной критикой коллег. Одно из ее последних сообщений такого рода было адресовано людям, которые во время самоизоляции устраивают нелепые челленджи. "Я прям иногда развидеть хочу то, что происходит с некоторыми гражданами на карантине. Взрослые люди обливают себя какой-то гадостью, наряжаются, чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клоки волос и купаются в макаронах", — написала Собчак.

Ведущая заявила, что с опаской открывает соцсети, потому что не знает, чего можно ждать от заскучавших в четырех стенах людей. "Такими темпами через неделю-другую дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире, — заявила она. — Непонятно уже, что хуже, — сам вирус или его последствия для неокрепшей людской психики".

Один из самых популярных комментариев к этому посту написал шоумен Максим Галкин, припомнивший Собчак ее свадьбу на катафалке и скандальный свадебный танец. "Да, ладно тебе! Живут люди, легко, с иронией, других веселят. Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе, даже на это иронии у людей хватило, а тут кто-то у себя на страничке в лапше искупался — подумаешь", — съязвил артист, намекнув на недавнее фото певицы Ольги Бузовой в ванне с лапшой.

В последнем выпуске шоу "Осторожно, Собчак", гостем которого был юморист Александр Гудков, ведущая назвала Галкина "слишком вылизанным" на интервью с журналисткой Ириной Шихман. По словам Собчак, у мужа Аллы Пугачевой есть много нераскрытых секретов, но провокационных вопросов в беседе не прозвучало. Вероятно, это и спровоцировало резкие комментарии Галкина, который посоветовал ведущей стать примером для аудитории и сделать что-нибудь "более интеллектуальное".

"У тебя режиссер под боком, пусть подскажет. Я, к примеру, с Настей Ивлеевой в прямом эфире литературный баттл шуточный про карантин сделал. Короче, легче. Серьезное лицо — это еще не признак ума", — заявил Галкин.

Отвечая на комментарий, поклонники отметили его смелость и подчеркнули, что Собчак критикует других, но "в своем глазу бревна не видит". Через несколько часов от ведущей последовал язвительный ответ, в котором она заявила, что Галкин следит за ее страницей "пристальнее, чем за челленджами", а о советах его "никто не просил".

"Для кого-то это постирония над смертью, обрядностью и условностью этих обрядов и игра с надписью "пока смерть не разлучит нас", а для кого-то просто катафалк. Для кого-то (не для меня, сразу оговорюсь) между Аллой Борисовной и условной "Нюшей" тоже нет особой разницы — обе певицы, а что такого? Обе поют же!" — написала Собчак.

Журналистка обиженно отреагировала на совет об интеллектуальном контенте и сообщила, что готовит онлайн с продюсером Александром Роднянским, в котором будет говорить о будущем киноиндустрии, фестивале "Кинотавр" и лучших фильмах для карантина. "Это не менее интересно, чем стихи с рифмой "отвага — туалетная бумага". И собирает это еженедельно многомиллионные просмотры без всякого катафалка", — резюмировала Собчак.

Многие пользователи, включая продюсера Светланы Лободы Нателлу Крапивину, поддержали критику ведущей в комментариях. "Вопрос к Егору Криду, Ольге Бузовой и Насте Ивлеевой, вы реально считаете, что это смешно? Ксюнь, ты имена не называешь, я сделаю это за тебя! Чтоб все по чесноку было! Страна ж должна героев знать в лицо!" — написала Крапивина.

Ведущая оценила это сообщение и пошутила о сериале "Колл-центр", который она нецензурно критиковала несколько дней назад. "Я просто испугалась, что они вызовут меня на челлендж "Пересмотри "Колл-центр", не моргая, засунув левый мизинец в правую ноздрю", — посмеялась она.