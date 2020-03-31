Ведущая Ксения Собчак переболела коронавирусом. Она рассказала об этом во время совместного прямого эфира с мужем Константином Богомоловым на его странице в Instagram.

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"Я давно переболела коронавирусом. Меня теперь уже ничего не берет. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота", — рассказала Собчак. По словам ведущей, ей поставили диагноз "атипичная пневмония" и прописали антибиотики.

Также Собчак поделилась с подписчиками, что после болезни у нее появились осложнения, она потеряла голос, который помог восстановить фониатр. "Мне адреналин капали через трубочку", — добавила она.

Ранее Собчак заявила, что в связи с распространением коронавируса в мире пришло время истероидов — тех, кто и раньше переживал за судьбу человечества.