Ксения Собчак рассказала о своем гражданстве

Журналист и телеведущая Ксения Собчак в новом выпуске своего YouTube-шоу рассказала, что у нее есть только российское гражданство, а других паспортов нет.

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По ее словам, мир, "который еще вчера был открытым и простым", сегодня стал непонятным. "Особенно для нас: людей, у которых нет других паспортов, кроме российского", — заявила Собчак. Сама ведущая добавила, что собирается вернуться в Россию "в ближайшее время".

В мае прошлого года Собчак комментировала слухи о наличии у нее израильского гражданства, называя подобные утверждения ложью. Предполагалось, что паспорт Израиля у нее был, по крайней мере, в прошлом, до президентских выборов 2018 года.

2 марта Ксения Собчак опровергла слухи об эмиграции из России. Она написала, что действительно отправляется в поездку, однако отметила, что отъезд связан с давно запланированным путешествием на время отпуска.