Российская журналистка Ксения Собчак обратила внимание на тематику публикаций в соцсетях бывшей участницы шоу "Дом-2" Виктории Бони.
В stories в Instagram Собчак опубликовала скриншот поста режиссера и продюсера Александра Роднянского, который не смог пройти мимо распространения конспирологических теорий о коронавирусе в профиле Бони. "Даже Александр Ефимович не выдержал тупости некоторых блогеров", - написала Ксения.
В своей публикации Роднянский с сожалением говорит о том, что люди все чаще принимают на веру информацию не от ученых, а от гламурных дам, отметив, что у Бони 7 миллионов подписчиков. По словам Роднянского. он бы не обратил на все это внимания, если бы не его отношение к невежеству. "Агрессивное невежество, то есть не отсутствие образования и любознательности, а стойкое нежелание учиться и узнавать больше о мире вокруг нас - это мой давний и главный враг", - отметил он.
Виктория Боня в последнее время все чаще публикует антинаучные "страшилки". Особого внимания экс-звезды телешоу удостоилась частота 5G, внедряемая в мобильной связи, которую конспирологи считают причиной пандемии. По их мнению, болезнь и смерть вызывает не вирус COVID-19, а нехватка кислорода, вызываемая излучением. По мнению Бони, все это спланированная акция, направленная на повсеместную иммунизацию и одновременное чипирование населения планеты.
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Это необычный для меня пост, но, как говорил классик, «не могу молчать». Вчера прочитал в новостях о популярной в инстаграме гламурной даме, бывшей звезде Дома-2, которая решила увлечь своих подписчиков (почти 7 миллионов человек), дикими конспирологическими бреднями (простите за прямоту). ⠀ Клянусь, в обычной жизни я бы никогда не обратил на это внимание, но учитывая популярность, которую псевдонаучные теории про «создателя коронавируса Билла Гейтса», про чипирование жителей Земли и «вредный» формат связи 5G получили именно в Instagram, мне показалось нужным написать этот пост. ⠀ Практически с любой особенностью человеческой натуры я готов примириться и надеюсь на подобную терпимость и к моим многочисленным недостаткам, но агрессивное невежество, то есть не отсутствие образования и любознательности, а стойкое нежелание учиться и узнавать больше о мире вокруг нас - это мой давний и главный враг. ⠀ Вероятно, это связано с моим уважением к знанию и людям науки. Мой отец и жена защитили диссертации и занимались наукой, мой сын - доктор наук и профессор Кембриджа. Я мечтал делать кино о науке и был счастлив, когда пришёл работать на лучшую советскую киностудию - «Киевнаучфильм», давший жизнь многим замечательным познавательным фильмам. Наконец совершенно неслучайно на канале СТС в тот момент, когда я руководил СТС Медиа, появились и самая популярная (до сих пор) научно-познавательная программа "Галилео", и самое популярная детская интеллектуальная викторина «Самый умный». Моим девизом во времена СТС были слова Жюля Верна: «Развлекая, просвещай». ⠀ Следствием агрессивного невежества является теория заговора. Очень уважаемый мною публицист Александр Баунов точно сформулировал эту мысль: "конспиролог уверен, что у события есть хозяин. А когда у всего есть хозяин и все работают по чужим замыслам — это рабство, мир рабов... Строго рассуждая, конспирология - мировозрение не рабов, а невежд. Логическим сведéнием картины воедино человек восполняет недостаток знаний о мире". ⠀ Сегодня эти слова особенно актуальны. И те, к кому мы должны с вами сегодня прислушиваться - это ученые и врачи. И точно не гламурные "знаменитости".
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Обычные люди рассказывают. Человек работающий в госпитале, который работает в отделе, где есть радиоактивный фон, рассказывает, что люди заболевают от радиации и облучения, которые они получают от 5G связи (антенн, которые устанавливали люди) ЧТО СИМПТОМЫ ОТ РАДИАЦИИ ИМЕННО ТАКИЕ, какими представляют типа от коронавируса!!!! Потеря вкуса, запаха, сухость во рту, тошнота и диарея, позже узнают, что ещё кровь в стуле может появиться, радиация обжигает дыхательные пути, отсюда и фиброз в легких, которые сгорают за несколько дней!!! (ВСЕ ЭТО ТЕ ЖЕ СИМПТОМЫ, что и радиоактивное облучение) Это сделает человечество БЕСПЛОДНЫМ!!! 1,5 года нужно чтобы утвердить и создать вакцину, у них в Нью Йорке уже предлагают вакцинацию!!! Вы понимаете, что все не так просто?! Что происходит страшное глобальное устрашение людей вирусом, дабы потом вакцинировать всех и установить всем чипы! Петицию на отмену сети 5G уже закрыли!!! Вот и думайте теперь. #5G #coronavirus #fakecoronavirus