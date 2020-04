View this post on Instagram

Это необычный для меня пост, но, как говорил классик, «не могу молчать». Вчера прочитал в новостях о популярной в инстаграме гламурной даме, бывшей звезде Дома-2, которая решила увлечь своих подписчиков (почти 7 миллионов человек), дикими конспирологическими бреднями (простите за прямоту). ⠀ Клянусь, в обычной жизни я бы никогда не обратил на это внимание, но учитывая популярность, которую псевдонаучные теории про «создателя коронавируса Билла Гейтса», про чипирование жителей Земли и «вредный» формат связи 5G получили именно в Instagram, мне показалось нужным написать этот пост. ⠀ Практически с любой особенностью человеческой натуры я готов примириться и надеюсь на подобную терпимость и к моим многочисленным недостаткам, но агрессивное невежество, то есть не отсутствие образования и любознательности, а стойкое нежелание учиться и узнавать больше о мире вокруг нас - это мой давний и главный враг. ⠀ Вероятно, это связано с моим уважением к знанию и людям науки. Мой отец и жена защитили диссертации и занимались наукой, мой сын - доктор наук и профессор Кембриджа. Я мечтал делать кино о науке и был счастлив, когда пришёл работать на лучшую советскую киностудию - «Киевнаучфильм», давший жизнь многим замечательным познавательным фильмам. Наконец совершенно неслучайно на канале СТС в тот момент, когда я руководил СТС Медиа, появились и самая популярная (до сих пор) научно-познавательная программа "Галилео", и самое популярная детская интеллектуальная викторина «Самый умный». Моим девизом во времена СТС были слова Жюля Верна: «Развлекая, просвещай». ⠀ Следствием агрессивного невежества является теория заговора. Очень уважаемый мною публицист Александр Баунов точно сформулировал эту мысль: "конспиролог уверен, что у события есть хозяин. А когда у всего есть хозяин и все работают по чужим замыслам — это рабство, мир рабов... Строго рассуждая, конспирология - мировозрение не рабов, а невежд. Логическим сведéнием картины воедино человек восполняет недостаток знаний о мире". ⠀ Сегодня эти слова особенно актуальны. И те, к кому мы должны с вами сегодня прислушиваться - это ученые и врачи. И точно не гламурные "знаменитости".

A post shared by Alexander Rodnyansky (@alexander.rodnyansky) on Apr 23, 2020 at 2:29am PDT