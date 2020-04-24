Российская журналистка Ксения Собчак обратила внимание на тематику публикаций в соцсетях бывшей участницы шоу "Дом-2" Виктории Бони.

В stories в Instagram Собчак опубликовала скриншот поста режиссера и продюсера Александра Роднянского, который не смог пройти мимо распространения конспирологических теорий о коронавирусе в профиле Бони. "Даже Александр Ефимович не выдержал тупости некоторых блогеров", - написала Ксения.

Foto: instagram.com/xenia_sobchak

В своей публикации Роднянский с сожалением говорит о том, что люди все чаще принимают на веру информацию не от ученых, а от гламурных дам, отметив, что у Бони 7 миллионов подписчиков. По словам Роднянского. он бы не обратил на все это внимания, если бы не его отношение к невежеству. "Агрессивное невежество, то есть не отсутствие образования и любознательности, а стойкое нежелание учиться и узнавать больше о мире вокруг нас - это мой давний и главный враг", - отметил он.

Виктория Боня в последнее время все чаще публикует антинаучные "страшилки". Особого внимания экс-звезды телешоу удостоилась частота 5G, внедряемая в мобильной связи, которую конспирологи считают причиной пандемии. По их мнению, болезнь и смерть вызывает не вирус COVID-19, а нехватка кислорода, вызываемая излучением. По мнению Бони, все это спланированная акция, направленная на повсеместную иммунизацию и одновременное чипирование населения планеты.