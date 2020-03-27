Ксения Собчак: "Все позаражались от Лещенко"
Foto: Itar-Tass/Scanpix

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале высказала предположение о том, где композитор и эстрадный исполнитель Игорь Николаев мог заразиться коронавирусом.

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По ее словам, многие звезды пришли на праздник в семью композитора Игоря Крутого. "Все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого", — написала Собчак.

Ранее у Льва Лещенко подтвердился коронавирус COVID-19, а помощница Игоря Николаева подтвердила, что композитор сдал тест на заболевание - сейчас он госпитализирован с пневмонией и высокой температурой.

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