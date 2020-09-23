Ксения Собчак выпустила линию нижнего белья и одежды, но люди недовольны ценами
Foto: Itar-Tass/Scanpix

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак занялась производством одежды.

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Линия выпущена для поддержки проекта "Осторожно, Собчак!", в нее входят худи, майки и белье. По словам Ксении, она сама выбирала все материалы, из которых изготовлена продукция. Фирменным отличием одежды стали логотип проекта и различные надписи: "У меня все трушно", "Не даю автографы", "Я не буду проще и не надо ко мне тянуться", "Осторожно!".

Подписчикам профиля Собчак в Instagram, где она рекламирует свою линию одежды, понравилась идея, однако большинство остались недовольны ценами. По их мнению, стоимость трусов и маек не соответствует финансовым возможностям населения. "Простым смертным не видать эко трусов с вашего барского плеча", - пишут люди в комментариях.

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A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Sep 22, 2020 at 12:52am PDT
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