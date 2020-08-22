Режиссер и художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов в прошлом году заработал почти в десять раз меньше, чем его жена, телеведущая Ксения Собчак. Это следует из декларации о доходах и имуществе за 2019 год.

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Согласно документу, доход Богомолова за 2019 год составил 19 136 970 рублей, в то время как его супруга в прошлом году заработала 185 754 686 рублей. Также, согласно раскрытым сведениям, режиссер имеет в собственности одну квартиру и долю еще в одной. Машины у худрука Театра на Малой Бронной нет. А вот Ксения Собчак владеет автомобилем Bentley Continental. Кроме того, в собственности у телеведущей имеются жилой дом, две квартиры и доля в третьей, три земельных участка, пять нежилых помещений и по доле еще в двух.

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября 2019 года. Пара зарегистрировала свой брак в Грибоедовском загсе Москвы.