Кто будет смотреть на старушку? 67-летняя модель рассказала о съемках в ее возрасте
Foto: Vida Press

Американская фотомодель и актриса Кристи Бринкли раскрыла "неприятные" подробности работы в индустрии в зрелом возрасте изданию The Times.

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По словам 67-летней знаменитости, эйджизм — дискриминация по возрасту — является одной из главных проблем, с которыми ей приходится сталкиваться. В материале отмечается, что модели предрекли окончание карьеры к 30 годам.

"Я слишком молода, чтобы не работать. Я люблю свою деятельность. Женщины моего возраста говорят мне, что тоже хотели бы видеть себя в профессии и развиваться", — пояснила Бринкли.

В интервью для издания фотомодель вспомнила, что в 63-летнем возрасте она снялась для обложки журнала Sports Illustrated вместе со своими дочерьми: 22-летней Сэйлор и 35-летней Алексой. Во время съемки женщины позировали в различных купальниках. "Да, сегодня бодипозитив является одной из самых важных тем, но кто будет смотреть на старушку посередине, когда есть две молоденькие красотки?" — поделилась она.

Известно, что Бринкли прославилась в конце 1970-х, когда появилась на обложке журнала Sports Illustrated Swimsuit Issues. На данный момент звезда является лицом таких косметических компаний, как SBLA BEAUTY Beauty и Cosmetic & Personal Care.

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A post shared by Christie Brinkley (@christiebrinkley)

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Lenta.ru

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Lenta.ru
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